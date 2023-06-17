ДСНС повідомила про пожежу в Куп’янську через ворожий обстріл

Увечері 16 червня у Куп’янську через бойові дії спалахнув дах двоповерхового багатоквартирного будинку.

«О 23:45 надійшла інформація про пожежу, спричинену ворожим обстрілом у місті Куп’янськ. Горів дах двоповерхового багатоквартирного будинку на площі 50 м.кв. Від ДСНС залучалось 4 одиниці техніки та 15 осіб особового складу. Вогонь ліквідовано о 00:35», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.