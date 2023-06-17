ДСНС повідомила про пожежу в Куп’янську через ворожий обстріл
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Увечері 16 червня у Куп’янську через бойові дії спалахнув дах двоповерхового багатоквартирного будинку.
«О 23:45 надійшла інформація про пожежу, спричинену ворожим обстрілом у місті Куп’янськ. Горів дах двоповерхового багатоквартирного будинку на площі 50 м.кв. Від ДСНС залучалось 4 одиниці техніки та 15 осіб особового складу. Вогонь ліквідовано о 00:35», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2023 в 07:47;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 16 червня у Куп’янську через бойові дії спалахнув дах двоповерхового багатоквартирного будинку.".