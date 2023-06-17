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Синєгубов про добу на Харківщині: є поранений та руйнування (фото)

Події 08:41   17.06.2023
Вікторія Яковенко
Синєгубов про добу на Харківщині: є поранений та руйнування (фото) Фото: Олег Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки російських обстрілів Харківщини минулої доби.

Минулої ночі у селищі Козача Лопань внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.

У Куп’янську окупанти пошкодили приватний будинок, гараж та 2-поверховий багатоквартирний будинок, де сталася пожежа.

У селищі Дворічна внаслідок російського обстрілу поранення отримав 36-річний цивільний чоловік, розповів голова ХОВА.

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Фото: Олег Синєгубов

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Автор: Вікторія Яковенко
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