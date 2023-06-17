Синєгубов про добу на Харківщині: є поранений та руйнування (фото)
Фото: Олег Синєгубов
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки російських обстрілів Харківщини минулої доби.
Минулої ночі у селищі Козача Лопань внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.
У Куп’янську окупанти пошкодили приватний будинок, гараж та 2-поверховий багатоквартирний будинок, де сталася пожежа.
У селищі Дворічна внаслідок російського обстрілу поранення отримав 36-річний цивільний чоловік, розповів голова ХОВА.
Читайте також: ДСНС повідомила про пожежу в Куп’янську через ворожий обстріл
Новини за темою:
Ви читали новину: «Синєгубов про добу на Харківщині: є поранений та руйнування (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2023 в 08:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки російських обстрілів Харківщини минулої доби.".