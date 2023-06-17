Били з артилерії та мінометів: наслідки ударів РФ по Харківщині (фото)
Фото: Харківська обласна прокуратура
Внаслідок обстрілу військовими РФ на Харківщині є поранений та руйнування.
Фото наслідків обстрілів опублікували у Харківській обласній прокуратурі.
За даними правоохоронців, вночі 17 червня військовослужбовці РФ обстріляли село Козача Лопань. Попередньо, з міномета. Пошкоджено приватний будинок.
Також протягом минулої доби російські військові обстрілювали Куп‘янськ. За попередніми даними, з артилерії та РСЗВ. Тут також зазнали пошкоджень житлові будинки.
16 червня близько 17:00 окупанти обстріляли селище Дворічанське Куп‘янського району: поранення отримав 36-річний цивільний чоловік.
Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2023 в 10:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілу військовими РФ на Харківщині є поранений та руйнування.".