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Били з артилерії та мінометів: наслідки ударів РФ по Харківщині (фото)

Події 10:44   17.06.2023
Вікторія Яковенко
Били з артилерії та мінометів: наслідки ударів РФ по Харківщині (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

Внаслідок обстрілу військовими РФ на Харківщині є поранений та руйнування.

Фото наслідків обстрілів опублікували у Харківській обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, вночі 17 червня військовослужбовці РФ обстріляли село Козача Лопань. Попередньо, з міномета. Пошкоджено приватний будинок.

Також протягом минулої доби російські військові обстрілювали Куп‘янськ. За попередніми даними, з артилерії та РСЗВ. Тут також зазнали пошкоджень житлові будинки.

16 червня близько 17:00 окупанти обстріляли селище Дворічанське Куп‘янського району: поранення отримав 36-річний цивільний чоловік.

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2023 в 10:44;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілу військовими РФ на Харківщині є поранений та руйнування.".