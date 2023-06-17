Ракета РФ влучила в автомобіль на Харківщині: четверо людей загинули на місці

Окупанти обстріляли село Гур‘їв Козачок в Богодухівському районі.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, ворожа протитанкова керована ракета влучила у цивільний автомобіль, який рухався у напрямку вищевказаного населеного пункту.

«За попередніми даними, в автомобілі знаходилися 4 людини, які загинули на місці. Деталі встановлюються. Це черговий терор росіян проти мирного населення», – зазначив Синєгубов.