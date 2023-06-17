Live
  • Субота 17.06.2023
    • Харків
  •   +26°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.57
    • 🟢

Ракета РФ влучила в автомобіль на Харківщині: четверо людей загинули на місці

Події 12:29   17.06.2023
Вікторія Яковенко
Ракета РФ влучила в автомобіль на Харківщині: четверо людей загинули на місці Фото: Олег Синєгубов

 Окупанти обстріляли село Гур‘їв Козачок в Богодухівському районі.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, ворожа протитанкова керована ракета влучила у цивільний автомобіль, який рухався у напрямку вищевказаного населеного пункту.

«За попередніми даними, в автомобілі знаходилися 4 людини, які загинули на місці. Деталі встановлюються. Це черговий терор росіян проти мирного населення», – зазначив Синєгубов.

01
Фото: Олег Синєгубов

Читайте також: Били з артилерії та мінометів: наслідки ударів РФ по Харківщині (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Ракета РФ влучила в автомобіль на Харківщині: четверо людей загинули на місці
Ракета РФ влучила в автомобіль на Харківщині: четверо людей загинули на місці
17.06.2023
«Мажорна» ДТП на Гагаріна: справу Миколи Харківського почали розглядати у суді
«Мажорна» ДТП на Гагаріна: справу Миколи Харківського почали розглядати у суді
17.06.2023
Били з артилерії та мінометів: наслідки ударів РФ по Харківщині (фото)
Били з артилерії та мінометів: наслідки ударів РФ по Харківщині (фото)
17.06.2023
На Харківщині підлітки побили та пограбували пенсіонера
На Харківщині підлітки побили та пограбували пенсіонера
16.06.2023
Синєгубов про добу на Харківщині: є поранений та руйнування (фото)
Синєгубов про добу на Харківщині: є поранений та руйнування (фото)
17.06.2023
На Харківщині окупанти обстріляли 18 населених пунктів та завдали авіаудару
На Харківщині окупанти обстріляли 18 населених пунктів та завдали авіаудару
17.06.2023

Новини за темою:

10:44
Били з артилерії та мінометів: наслідки ударів РФ по Харківщині (фото)
10:03
На Балаклійщині зводять новий міст: добудувати планують до кінця року (відео)
08:41
Синєгубов про добу на Харківщині: є поранений та руйнування (фото)
08:15
Через необережне поводження з вогнем горів будинок: ізюмчанин отримав опіки
07:09
На Харківщині окупанти обстріляли 18 населених пунктів та завдали авіаудару

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Ракета РФ влучила в автомобіль на Харківщині: четверо людей загинули на місці»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2023 в 12:29;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що " Окупанти обстріляли село Гур‘їв Козачок в Богодухівському районі.".