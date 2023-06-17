Ракета РФ влучила в автомобіль на Харківщині: четверо людей загинули на місці
Фото: Олег Синєгубов
Окупанти обстріляли село Гур‘їв Козачок в Богодухівському районі.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, ворожа протитанкова керована ракета влучила у цивільний автомобіль, який рухався у напрямку вищевказаного населеного пункту.
«За попередніми даними, в автомобілі знаходилися 4 людини, які загинули на місці. Деталі встановлюються. Це черговий терор росіян проти мирного населення», – зазначив Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2023 в 12:29;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що " Окупанти обстріляли село Гур‘їв Козачок в Богодухівському районі.".