Волонтеры, погибшие от удара РФ на Харьковщине, везли еду и лекарства
Фото: Харьковская областная прокуратура
17 июня около 10:00 на автодороге вблизи села Гурьев Казачок Богодуховского района российская противотанковая управляемая ракета попала в автомобиль.
По данным Харьковской областной прокуратуры, на 15:00 известно, что погибли 53-летняя женщина и 41-летний мужчина, которые были волонтерами. Они развозили местным жителям продукты питания и медикаменты.
Сейчас устанавливается точное количество погибших.
Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2023 в 15:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 июня около 10:00 на автодороге вблизи села Гурьев Казачок Богодуховского района российская противотанковая управляемая ракета попала в автомобиль.".