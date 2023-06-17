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Волонтеры, погибшие от удара РФ на Харьковщине, везли еду и лекарства

Общество 15:33   17.06.2023
Виктория Яковенко
Волонтеры, погибшие от удара РФ на Харьковщине, везли еду и лекарства Фото: Харьковская областная прокуратура

17 июня около 10:00 на автодороге вблизи села Гурьев Казачок Богодуховского района российская противотанковая управляемая ракета попала в автомобиль.

По данным Харьковской областной прокуратуры, на 15:00 известно, что погибли 53-летняя женщина и 41-летний мужчина, которые были волонтерами. Они развозили местным жителям продукты питания и медикаменты.

Сейчас устанавливается точное количество погибших.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 июня 2023 в 15:33;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 июня около 10:00 на автодороге вблизи села Гурьев Казачок Богодуховского района российская противотанковая управляемая ракета попала в автомобиль.".