Волонтеры, погибшие от удара РФ на Харьковщине, везли еду и лекарства

17 июня около 10:00 на автодороге вблизи села Гурьев Казачок Богодуховского района российская противотанковая управляемая ракета попала в автомобиль.

По данным Харьковской областной прокуратуры, на 15:00 известно, что погибли 53-летняя женщина и 41-летний мужчина, которые были волонтерами. Они развозили местным жителям продукты питания и медикаменты.

Сейчас устанавливается точное количество погибших.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).