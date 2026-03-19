Сьогодні 19 березня 2026: яке свято та день в історії

19 березня в різні роки народилися українські поети Ліна Костенко та Максим Рильський, а також творець і перший митрополит УАПЦ Василь Липківський. У 2019-му в цей день про свою відставку заявив «вічний» президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв. У 1958-му в Люксембурзі (Бельгія) відбулося перше засідання Європейської Парламентської асамблеї – прообразу Європарламенту. У 1932-му урочисто відкрили один із найвідоміших мостів світу – Гарбор-Брідж. У 1918-му в Києві перепоховали Героїв Крут. У 1917-му в Києві відбулася 100-тисячна демонстрація, яку часто називають першим українським святом свободи.

Свята та пам’ятні дати 19 березня

19 березня в Україні – День лелек (або День прильоту лелек).

У світі – Міжнародний день клієнта та Міжнародний тиждень ввічливості на дорозі.

Також сьогодні: Міжнародний день “Почитай мені” та День таксономіста.

19 березня в історії

19 березня 1831 року сталося перше в історії США пограбування банку. Докладніше.

19 березня 1864 року народився Василь Липківський, творець та перший митрополит УАПЦ. Докладніше.

19 березня 1895 року народився український поет Максим Рильський. Докладніше.

19 березня 1918 року в Києві перепоховали Героїв Крут. Докладніше.

19 березня 1930 року народилася українська поетеса та письменниця Ліна Костенко. Докладніше.

19 березня 1932 року урочисто відкрили один із найвідоміших мостів світу – Гарбор-Брідж у Сіднейській затоці. Докладніше.

19 березня 1958 року в Люксембурзі (Бельгія) відбулося перше засідання Європейської Парламентської асамблеї – прообразу Європарламенту. Детальніше.

19 березня 2019 року заяву про складання повноважень президента Казахстану зробив Нурсултан Назарбаєв. Він очолював країну з моменту, коли та здобула незалежність, і зробив усе, щоб демократії там не сталося.

Назарбаєв прийшов до влади в Казахстані ще в радянський період: у 1984-му (у 44 роки) він став головою Ради міністрів Казахської РСР. У 1989-му– першим секретарем ЦК Компартії Казахстану. Хоча Назарбаєв, як і перший президент України Леонід Кравчук, був вихідцем із вищої партійної номенклатури, порівнювати їхні шляхи в політиці в часи здобуття незалежності державами неможливо. Причому радикальна різниця виявилася з перших днів. Кравчук 1 грудня 1991 року виграв конкурентні вибори, на яких був одним із шести кандидатів. У Казахстані “вибори” президента проходили того ж дня, але за радянською традицією: Назарбаєв був на них єдиним кандидатом (очікувано він отримав 98,7 % голосів виборців).

Такий далекий від демократичних принципів початок правління відразу чітко окреслив його подальший стиль. Казахстан проголосили республікою, проте спроби будівництва демократичної системи державних інституцій, поділу влади, важелів та противаг дуже швидко зіткнулися з авторитарним підходом Назарбаєва до управління. Під тиском президента в 1993 році “саморозпустився” парламент. А вибори 1994-го відверто фальсифікували, про що заявляли, зокрема, спостерігачі ОБСЄ. Навіть в обраному таким чином парламенті сформувалася опозиція Назарбаєву. Тому вже наступного року і цей склад депутатів він розігнав – і деякий час був сам собі законодавчою владою, прирівнявши до законів укази президента. Надалі шляхом “всенародних референдумів” і “конституційних реформ” він продовжував і розширював свої повноваження, замінивши Верховну раду Казахстану на більш керований двопалатний парламент, розпустивши Конституційний суд, коли той спробував критикувати зміни до конституції, тощо.

Загалом узурпація влади та придушення будь-яких демократичних проявів у Казахстані завершилися (з успіхом для Назарбаєва) у середині 1990-х. Уже в 1995-му президент забезпечив собі право скасовувати будь-які закони, які затверджував і без того лояльний парламент, а також одноосібно призначати вибори. Надалі будь-який виборчий процес у державі був відвертою імітацією, а президентські повноваження нескінченно продовжували. Хоча конституція передбачала, що ніхто не може обіймати посаду президента більше ніж два терміни поспіль, для Назарбаєва “зробили виняток”. На вибори він підбирав собі таких конкурентів, що стабільно вигравав із рейтингом понад 90%. Усе більше політичної влади та контролю за фінансами та економікою країни набувала родина Назарбаєва. Попри це, обставини для влади не завжди були ідеальними: у країні виникали протести, були скандали і в оточенні президента.

“В останні роки його правління навколо президента Казахстану виник справжній культ особистості. У 2010 році йому офіційно присвоїли титул “Єлбаси” (лідер нації), що гарантує йому та його родині юридичний імунітет від судового переслідування. Репутація Назарбаєва постраждала у 2007 році, коли він посварився зі своїм зятем Рахатом Алієвим, впливовим законодавцем і бізнесменом. Обидва звинуватили один одного в корупції. Потім, у лютому 2015 року, Алієв помер, перебуваючи під вартою у Відні. Офіційно Алієв покінчив життя самогубством, хоча точні обставини його смерті незрозумілі. Алієва звинувачували у причетності до вбивства двох банкірів у Казахстані та у відмиванні грошей. У 2011 році Назарбаєв використав поліцію для жорстокого придушення забастовки нафтовиків у місті Жанаозен. Загинуло понад 10 людей. Назарбаєв оголосив надзвичайний стан, і знадобилися місяці, щоб ситуація заспокоїлася”, – писало видання DW.

Останній, п’ятий, президентський термін Назарбаєва проходив на тлі різноманітних кризових явищ в економіці та народного невдоволення.

“Протягом останніх кількох місяців і навіть років лунали чутки про неминучу відставку пана Назарбаєва. Ці чутки нещодавно досягли нового рівня, коли він офіційно звернувся до Конституційного Суду з проханням роз’яснити процедуру президентської відставки. Суд підтвердив, що президент мав право піти у відставку. Однак його сьогоднішня заява все ж багатьох здивувала“, – написав у день відставки президента кореспондент BBC News Абдуджаліл Абдурасулов.

Попри те, що Назарбаєв мав десятки років, щоб підготувати свій відхід від влади, його план відверто не вдався.

На початку все начебто пішло за сценарієм – влада перейшла до наступника, голови сенату парламенту Касима-Жомарта Токаєва. Уже 20 березня той склав присягу. Але здавалося, що реальні важелі влади залишились у руках Назарбаєва: він зберіг посаду голови Асамблеї народу Казахстану, голови Ради безпеки країни, члена Конституційної ради та голови правлячої партії “Нур Отан” (і очолював її список на виборах 2021 року). Культ особистості теж нікуди не подівся, тільки прогресував. Щойно вступивши на посаду, Касим-Жомарт Токаєв відразу ж запропонував перейменувати столицю країни Астану на честь свого попередника – в Нурсултан, а парламент моментально здійснив це. Проте “почесна пенсія” завершилася в момент, коли на початку 2022 року Казахстан охопили масштабні протести. Вони почалися з економічних вимог знизити ціну на скраплений газ, а переросли в політичні акції. Зокрема, люди вимагали прибрати Назарбаєва та його родину від влади остаточно, а не декоративно, у країні скидали з постаментів пам’ятники “вождеві”. Відбувалися сутички з поліцією, були загиблі та поранені . Для придушення народного опору до країни відправили “миротворців” ОДКБ – російських військових. У результаті Токаєв утримав владу, а Назарбаєв її втратив. Уже 26 січня депутати верхньої палати парламенту Казахстану внесли зміни до законів, скасувавши довічне головування експрезидента в Асамблеї народу Казахстану та Раді безпеки. А 17 вересня 2022 року столиця Нурсултан знову стала Астаною. Утім, жодного кримінального переслідування щодо Назарбаєва не було. Він залишається жити в країні та, попри поважний вік і перенесену операцію на серці, продовжує бути активним у публічному полі. У 2025 році він зустрічався зі своїм колегою-узурпатором – міжнародним злочинцем Путіним. А 15 березня 2026-го ЗМІ Казахстану інформували, що експрезидент проголосував на референдумі щодо затвердження нової конституції.

Конституцію в Казахстані переписують уже всьоме. За наявними повідомленнями, зміни торкнуться 84% її тексту.

Церковне свято

19 березня вшановують пам’ять мученика Хрисанфа і мучениці Дарії. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо небо в ніч проти 19 березня хмарне, то найближчим часом похолодань не буде.

Якщо біля водойми чутно, як гуркоче вода — влітку буде великий урожай.

Якщо 19 березня дощить, то літом не буде посухи.

Що не можна робити 19 березня

Не можна займатися важкою фізичною працею.

Не можна ходити в брудному одязі та взутті.