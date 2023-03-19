Сьогодні 19 березня: яке свято та день в історії

19 березня в Україні – день працівників ЖКГ. Цього дня народилися українські поети Максим Рильський та Ліна Костенко. 1918 року на Аскольдовій Могилі в Києві перепоховали Героїв Крут, а 1958 року в Бельгії відбулося перше засідання майбутнього Європарламенту.

Свята та пам’ятні дати 19 березня

19 березня в Україні – День працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення.

У Харкові вітають героїчних комунальників, які понад рік не дають ворогові обстрілами відправити місто до кам’яного віку.

До цього дня пресслужба Харківської міськради підготувала низку відеороликів.

У мерії підкреслили: “Комунальники Харкова – герої нашого міста. Нескореність – у їхній ДНК!”

19 березня в історії

19 березня 1831 року сталося перше в історії США пограбування банку. І це було реально масштабне пограбування. Четверо спільників на чолі з англійським емігрантом Едвардом Смітом винесли із City Bank of New York $245 тис. Якщо перевести цю суму в нинішні реалії, буде близько 5,6 млн доларів. Щоб так розбагатіти миттєво, грабіжники спочатку викрали ключі від приміщення та сховищ банку та зробили з них відбитки. Після цього вночі вони пробралися до будівлі та спустошили сховища. Гроші виносили в мішках на світанку під час зміни вартових. Але довго “шикувати” їм не вдалося. Поліція знайшла злодіїв за місяць. За цей час вони встигли витратити $42 тис. Гроші пішли на нерухомість та розваги. За свій злочин спільники отримали по п’ять років в’язниці з конфіскацією майна. Після інциденту, що широко висвітлюється пресою, всі банки США подвоїли заходи безпеки.

19 березня 1895 року народився український поет Максим Рильський. Один із небагатьох сучасників, не заборонених у СРСР – тому, що пішов на співпрацю з владою.

Перша збірка віршів Рильського вийшла ще 1910 року, коли він був юнаком. 1918 року з’явилася вже “доросла” творчість – збірка “Під осінніми зорями”. У 1920-х Рильський входив у художнє угруповання “неокласиків” разом із Миколою Зеровим та Михайлом Драй-Хмарою. Але, на відміну від Зерова та Драй-Хмари, які надалі були репресовані та розстріляні, Рильський пішов на співпрацю з радянським керівництвом. Після арешту в 1931 році він публічно “покаявся” і навіть написав слова пісні про Сталіна “Із-за гір, та з-за високих сизокрил орел летить”. Після “примирення з радянською реальністю” неодноразово був лауреатом вищих державних премій, очолював Спілку письменників України та навіть обирався депутатом Верховної Ради УРСР.

19 березня 1917 року в Києві відбулася 100-тисячна демонстрація, яку часто називають “першим українським святом свободи”. Люди вийшли на вулиці під гаслами: “Автономію України”, “Вільна Україна у вільній Росії” тощо.

19 березня 1918 року на Аскольдовій могилі в Києві перепоховали Героїв Крут – 27 студентів, яких розстріляли більшовики на станції Крути наприкінці січня.

19 березня 1930 року народилася українська поетеса та письменниця Ліна Костенко. Костенко – номінантка на Нобелівську премію з літератури. Вона – шістдесятниця та живий класик, яка відмовилася від звання Героя України.

За радянських часів Ліна Костенко була активною дисиденткою, через що тривалий час її твори не видавалися у країні. Цілком під забороною вона була з 1963 по 1977 роки. У цей час твори Костенко виходили в Чехословаччині та Польщі, а на радянському просторі – лише у “самвидаві”. Попри це поетеса не змінила своєї громадянської позиції. Вона продовжувала виступати проти політичних арештів, захищала творчих колег, писала листи на підтримку В’ячеслава Чорновола тощо. Перша після більш ніж десятирічної “роботи в шухляду” збірка віршів поетеси (“Над берегами вічної річки”) вийшла 1977 року. А в 1979 році світ побачив її роман у віршах “Маруся Чурай”. У незалежній Україні популярність Ліни Костенко лише зростає. На її фейсбук підписано понад мільйон осіб. А перший прозовий роман авторки “Записки українського самашедшого” у 2010 році викликав справжній ажіотаж – тираж викупили повністю, довелося додруковувати.

19 березня 1958 року у Люксембурзі (Бельгія) відбулося перше засідання Європейської Парламентської асамблеї – прообразу Європарламенту. Кроки в напрямку створення цієї європейської інституції розпочалися ще в 1951 році. Тоді за ініціативи Франції було підписано Паризький договір про створення Європейського об’єднання вугілля та сталі. На початку спроби економічного єднання Європи були не дуже вдалими. Однак у березні 1957 року Бельгія, Франція, Італія, Люксембург, Нідерланди та Західна Німеччина підписали Римський договір про створення Європейського Економічного Співтовариства та Європейського співтовариства з атомної енергії. Парламентарі країн-учасниць цих організацій опікувалися питаннями всіх трьох. Одночасно вони почали називати себе Європейським парламентом. Офіційно цю назву закріпили у 1962 році.

Церковне свято 19 березня

19 березня християни вшановують пам’ять 42 святих мучеників в Аммореї. Амморея – місто, яке взяли в осаду сарацини під час війни з грецьким імператором Феофілом. Через зраду місцевого воєначальника Амморея впала, а 42 її захисників захопили в полон та відправили до Сирії. Протягом семи років ув’язнення бранців марно переконували відмовитися від християнської віри та прийняти мусульманство. Після багатьох тортур їх засудили на смерть. Їх обезголовили, а тіла кинули у річку Євфрат.

Народні прикмети

Якщо чути стукіт дятла – весна буде пізня.

Якщо день морозний – буде швидка весна та сухе літо.

Якщо ластівки прилетіли, скоро буде тепло.

Що не можна робити 19 березня

Не можна пиячити.

Не можна пліткувати.

Не можна пити воду з чужого колодязя та витрачати воду дарма.