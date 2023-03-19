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Сегодня 19 марта: какой праздник и день в истории

Мир 06:00   19.03.2023
Оксана Горун
Сегодня 19 марта: какой праздник и день в истории

19 марта в Украине – день работников ЖКХ. В этот день родились украинские поэты Максим Рыльский и Лина Костенко. В 1918 году на Аскольдовой Могиле в Киеве перезахоронили Героев Крут, а в 1958 году в Бельгии состоялось первое заседание будущего Европарламента.

Праздники и памятные даты 19 марта

19 марта в Украине – День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения.

В Харькове поздравляют героических коммунальщиков, которые больше года не дают врагу обстрелами отправить город в каменный век.

К этому дню пресс-служба Харьковского горсовета подготовила ряд видеороликов.

В мэрии подчеркнули: «Коммунальщики Харькова – герои нашего города. Непокоренность – в их ДНК!»

19 марта в истории

19 марта 1831 года произошло первое в истории США ограбление банка. И это было реально масштабное ограбление. Четверо подельников во главе с английским эмигрантом Эдвардом Смитом вынесли из City Bank of New York $245 тыс. Если перевести эту сумму в нынешние реалии, будет около 5,6 млн долларов. Чтобы так разбогатеть в мгновение ока, грабители сначала похитили ключи от помещения и хранилищ банка и сделали с них отпечатки. После этого ночью они пробрались в здание и опустошили хранилища. Деньги выносили в мешках на рассвете во время смены часовых. Но долго «прошиковать» им не удалось. Полиция нашла воров через месяц. За это время они успели потратить $42 тыс. Деньги пошли на недвижимость и развлечения. За свое преступление подельники получили по пять лет тюрьмы с конфискацией имущества. После инцидента, широко освещаемого прессой, все банки США удвоили меры безопасности.

19 марта 1895 года родился украинский поэт Максим Рыльский. Один из немногих современников, не запрещенных в СССР – потому, что пошел на сотрудничество с властью.

Максим Рыльский украинский поэт

Первый сборник стихов Рыльского вышел еще в 1910 году, когда он был юношей. В 1918 году появилось уже «взрослое» творчество – сборник «Під осінніми зорями». В 1920-х Рыльский входил в художественную группировку «неоклассиков» вместе с Николаем Зеровым и Михаилом Драй-Хмарой. Но, в отличие от Зерова и Драй-Хмары, которые в дальнейшем были репрессированы и расстреляны, Рыльский пошел на сотрудничество с советским руководством. После ареста в 1931 году он публично «покаялся» и даже написал слова песни о Сталине «Из-за гор да из-за высоких сизокрыл орел летит». После «примирения с советской реальностью» неоднократно был лауреатом высших государственных премий, возглавлял Союз писателей Украины и даже избирался депутатом Верховного Совета УССР.

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    • 19 марта 1917 года в Киеве прошла 100-тысячная демонстрация, которую часто называют «первым украинским праздником свободы». Люди вышли на улицы под лозунгами: «Автономию Украине», «Свободная Украина в свободной России» и так далее.

    19 марта 1918 года на Аскольдовой могиле в Киеве перезахоронили Героев Крут – 27 студентов, которых расстреляли большевики на станции Круты в конце января.

    19 марта 1930 года родилась украинская поэтесса и писательница Лина Костенко. Костенко – номинант на Нобелевскую премию по литературе. Она — шестидесятница и живой классик, отказавшаяся от звания Героя Украины.

    Лина Костенко украинская поэтесса
    Фото: facebook Лины Костенко

    В советское время Лина Костенко была активной диссиденткой, из-за чего продолжительное время ее произведения не издавались в стране. Полностью под запретом она была с 1963 по 1977 годы. В это время произведения Костенко выходили в Чехословакии и Польше, а на советском пространстве – только в «самиздате». Несмотря на это Лина Костенко не изменила свою гражданскую позицию. Она продолжала выступать против политических арестов, защищала творческих коллег, писала письма в поддержку Вячеслава Черновола и т.д. Первый после более чем десятилетней «работы в стол» сборник стихов поэтессы («Над берегами вечной реки») вышел в 1977 году. А в 1979 году свет увидел ее роман в стихах «Маруся Чурай». В независимой Украине популярность Лины Костенко только растет. На ее facebook подписано более миллиона человек. А первый прозаический роман автора «Записки українського самашедшого» в 2010 году вызвал настоящий ажиотаж – тираж выкупили полностью, пришлось допечатывать.

    19 марта 1958 года в Люксембурге (Бельгия) состоялось первое заседание Европейской Парламентской ассамблеи – прообраза Европарламента. Шаги в направлении создания этого европейского института начались еще в 1951-м. Тогда по инициативе Франции был подписан Парижский договор о создании Европейского объединения угля и стали. В начале попытки экономического единения Европы были не очень удачными. Однако в марте 1957 года Бельгия, Франция, Италия, Люксембург, Нидерланды и Западная Германия подписали Римский договор о создании Европейского Экономического Сообщества и Европейского сообщества по атомной энергии. Парламентарии стран-участниц этих организаций занимались вопросами всех трех. Одновременно они стали называть себя Европейским парламентом. Официально это название закрепили в 1962 году.

    Церковный праздник 19 марта

    19 марта христиане чтят память 42 святых мучеников в Амморее. Амморея – город, который взяли в осаду сарацины во время войны с греческим императором Феофилом. Из-за измены местного военачальника Амморея пала, а 42 ее защитников захватили в плен и отправили в Сирию. В течение семи лет заключения пленников тщетно убеждали отказаться от христианской веры и принять мусульманство. После многих пыток их приговорили к смерти. Их обезглавили, а тела бросили в реку Евфрат.

    Народные приметы

    Если слышен стук дятла – весна будет поздней.

    Если день морозный – будет скорая весна и сухое лето.

    Если ласточки прилетели – скоро будет тепло.

    Что нельзя делать 19 марта

    Нельзя пьянствовать.

    Нельзя сплетничать.

    Нельзя пить воду из чужого колодца и тратить воду зря.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Мир, Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 марта 2023 в 06:00;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 марта в Украине – день работников ЖКХ. В этот день родились украинские поэты Максим Рыльский и Лина Костенко. В 1918 году на Аскольдовой Могиле в Киеве перезахоронили Героев Крут, а в 1958 году в Бельгии состоялось первое заседание будущего Европарламента".