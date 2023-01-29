Сегодня 29 января: какой праздник и день в истории
29 января в Украине – День памяти Героев Крут. По церковному календарю – поклонение оковам апостола Петра. В этот день был подписан указ об открытии первого университета в Харькове.
Праздники и памятные даты 29 января
29 января в Украине – День памяти Героев Крут.
29 января в истории
29 января 1805 года был торжественно открыт университет в Харькове. Сейчас это – ХНУ имени В.Н. Каразина. Университет традиционно отмечает две даты, связанные со своей историей – самой длинной среди вузов Харькова. Это день основания (17 ноября) и день открытия (29 января).
Подробнее об истории Университета и его разрушениях во время войны
29 января 1918 года состоялся бой у железнодорожной станции Круты – в 130 километрах от Киева. Бой под Крутами вошел в историю Украины как пример мужества и готовности противостоять российскому нашествию до конца. А его участников часто называют «украинскими тремястами спартанцами». Хотя все же значительная часть участников боя под Крутами выжила. Со стороны УНР в бою участвовали казаки «Свободного казачества» и отряд из 300 киевских курсантов – в общей сложности их было 500 – 600 против четырехтысячного подразделения Красной гвардии во главе с эсером Муравьевым. Бой длился пять часов. И украинские силы смогли остановить наступление врага и организованно отступить, подрывая мосты. Российско-большевистские оккупанты потеряли боеспособность на четыре дня. Это задержало наступление на Киев и дало украинской делегации заключить Берестейский мирный договор. По разным данным, украинское войско потеряло в бою от 150 до 300 воинов (убитыми, ранеными, пропавшими без вести). Больше всего поразило современников жестокое убийство большевиками 27 юношей, которые после боя попали в плен. Их казнили. Этих воинов похоронили в Киеве у Аскольдовой Могилы. И именно им посвящено известное стихотворение Павла Тычины «Памяти тридцати».
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Церковный праздник 29 января
29 января – поклонение оковам апостола Петра. Около 42-го года апостол Петр по приказу Ирода Агриппы был арестован за проповедь о Христе. В тюрьме его сковали двумя железными цепями (веригами). Ночью, перед судом над Петром, ангел снял с апостола эти цепи и вывел его из тюрьмы. Христиане, услышав об этом чуде, взяли вериги и хранили их как драгоценность. Известны случаи чудесного исцеления от оков апостола Петра. Святыня хранилась в Иерусалиме до времен Патриарха Ювеналия, который подарил их Евдокии, жене императора Феодосия Младшего. А она перенесла вериги из Иерусалима в Константинополь. Одну из цепей Евдокия послала в Рим своей дочери Евдоксии, которая построила храм в имя апостола Петра, и положила в нем святыню. В Риме были также другие оковы – те, в которых находился апостол перед своей смертью при императоре Нероне. 29 января вериги апостола Петра выносят на поклонение народу.
Народные приметы
Метель в этот день обещает прохладное лето.
Морозный и ясный день – жаркое лето.
Что нельзя делать 29 января
Нельзя стирать одежду и постельное белье.
Нельзя одеваться, глядя в зеркальце.
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- • Дата публикации материала: 29 января 2023 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "29 января в Украине – День памяти Героев Крут. По церковному календарю – поклонение оковам апостола Петра. В этот день был подписан указ об открытии первого университета в Харькове".