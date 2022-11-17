Сегодня 17 ноября: какой праздник и день в истории

17 ноября – по церковному календарю память преподобного Иоанника Великого, в Украине отмечают День студента. В этот день в 1804 году был основан первый вуз Харькова – Харьковский университет.

Праздники и памятные даты 17 ноября

В Украине 17 ноября – День студента.

В мире под эгидой ООН отмечают Международный день философии, Международный день студентов и Всемирный день недоношенных детей.

17 ноября в истории

17 ноября 1804 года основан Харьковский университет (сейчас – ХНУ имени В.Н. Каразина). Инициатором создания университета в Харькове стал известный просветитель Василий Каразин, имя которого и носит вуз. Появление в Харькове университета решающим образом повлияло на развитие города и превращение его в центр региона. Многие улицы в Харькове и по сей день носят имена преподавателей или студентов Харьковского университета.

Среди почетных докторов вуза – первый президент Украины Михаил Грушевский. В университете учились и работали три лауреата Нобелевской премии – биолог Илья Мечников, экономист Семен Кузнец, физик Лев Ландау. Такого количества нобелевских лауреатов не имеет ни один вуз Украины.

По данным официального сайта ХНУ им. Каразина, за годы существования университет окончили более 130 тысяч человек. К сожалению, во время полномасштабной войны РФ против Украины Харьковский университет получил очень значительные повреждения. Во время массированных обстрелов Харькова полностью разрушены пять объектов, принадлежащих вузу, повреждены еще 17. Для восстановления вуза был учрежден благотворительный фонд Kharkiv Karazin University Foundation. Подробности о его работе – в сюжете МГ «Объектив».

17 ноября 1869 года – открыт для судоходства Суэцкий канал. Он соединяет Средиземное и Красное моря и обеспечивает соединение между Европой и Азией без обхода Африки.

Проект канала разработал австрийский инженер Луиджи Негрелли. А строила Компания Суэцкого канала. Работы заняли почти 11 лет и сопровождались значительными политическими колебаниями на международной арене, бунтами рабочих, остановками строительства и т.д. Однако, наконец, канал открыли.

Сейчас длина канала – 193,30 км, глубина – 24 м, ширина – 205 м. Канал является собственностью Арабской Республики Египет и эксплуатируется государственной компанией Suez Canal Authority. Судоходство по каналу открыто всем государствам и регулируется Конвенцией о Суэцком канале.

Церковный праздник 17 ноября

17 ноября – день памяти преподобного Иоанникия Великого, а также – священномучеников Никандра, епископа Мирского, и Ермия, пресвитера.

Преподобный Иоанникий Великий родился в Вифинии в 752 г. в селе Марикати. Он был из бедной семьи, с детства пас скот и не получил образования. С детства был очень верующим и много молился. Будучи юношей, прослужил 6 лет в войске правителя Льва IV. Был храбрым воином, неоднократно получал награды.

Однако военная служба тяготила его, он был настроен не на служение Богу и уединение. Так что, как только представился такой случай, Иоанникий отрекся от мира и намеревался сразу уйти в пустыню, однако перед тем, по совету старцев, два года все же прожил в монастыре. А затем три года жил в пустыне — в глубоком одиночестве, только раз в месяц пастух приносил ему хлеба и воды. Позже, случайно встретив своих бывших товарищей по военной службе, святой покинул пустыню и удалился в Контурийские горы. Только через 12 лет отшельник принял монашеский постриг. Три года спустя провел в затворе, а затем отправился в Хелидон к великому постнику Георгию. Подвижники прожили вместе три года. Уже в глубокой старости Иоанникий поселился в Антидиевой обители и пробыл там в затворе до смерти — умер 4 ноября 846 года в возрасте 94-х лет.

По преданию, Иоанникий имел дар пророчества, а во время молитвы поднимался над землей, умел становиться невидимым и делать невидимыми других.

Святые мученики Никандр, епископ Мирский, и Ермей пресвитер – ученики святого апостола Тита – последователя апостола Павла. Тит рукоположил Никандра и Ермея в священный сан. Они обратили в христианство многих язычников. За это их схватили и привели на допрос к градоначальнику Ливану. Святые отказались отречься от веры в Христа, за что Ливан приказал истязать их. Мучеников, привязанных к коням, тащили по камням, тела их рвали железными крючками, бросали в горящую печь. Но они пережили все эти мучения, тогда палачи пронзили головы и сердца святых гвоздями и, бросив их в яму, засыпали землей.

Народные приметы

Увидеть комара – к теплой и поздней зиме.

Снег выпал – к ранней и теплой весне.

Что нельзя делать 17 ноября

Нельзя никому занимать уголь, а также — любые средства, которыми можно добыть огонь (спички, зажигалку и т.п.)

Нельзя покидать дом на целый день, иначе в него проникнут злые силы.