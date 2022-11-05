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Восстановление Харьковского университета: как будут спасать Каразина (сюжет)

Общество 20:52   05.11.2022
Артем Листопад
Павел Велицкий
Восстановление Харьковского университета: как будут спасать Каразина (сюжет)

Самый старый, первый вуз Харькова – Харьковский национальный университет имени Каразина существенно пострадал от обстрелов. Полностью разрушены пять объектов, принадлежащих вузу, повреждены в общей сложности 17.

О потребностях и планах масштабного восстановления и созданном для этой цели фонде Kharkiv Karazin University Foundation – в сюжете МГ «Объектив».

С первых дней полномасштабной войны россияне наносили удары по украинским учебным заведениям. В Харьковской области было повреждено или разрушено более 700 таких зданий. Не исключение – Харьковский университет Каразина. Повреждены 17 объектов, 5 из них полностью разрушены.

Сергей Жадан, писатель, музыкант, волонтер

Разрушены несколько корпусов, и спорт-комплекс, и общежития, и помещение библиотеки – старый исторический корпус, находящийся возле городского совета. Действительно, многое разрушено. Все это нужно будет восстанавливать, все это нужно даже не восстанавливать, а, пожалуй, перестраивать, строить с нуля, строить по другим принципам.

Ущерб исчисляется в миллионах долларов, говорят в университете. Сейчас вуз работает, но нуждается в финансовой поддержке. Поэтому сотрудники организовали благотворительный фонд «Kharkiv Karazin University Foundation», предусматривающий 4 программы помощи университету.

Виль Бакиров, председатель Попечительского совета

Это помощь каразинцам, преподавателям, оказавшимся в затруднительной ситуации, студентам, нуждающимся в экстренной помощи. Второе направление — это безопасное пространство. То есть укрытия, ремонты. Третье направление – это цифровизация университета. И четвертое – это будущее физической науки, потому что именно эта отрасль науки сейчас страдает особенно.

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    • Для проектов фонда Попечительский Совет будет оказывать консультационную, методическую и представительскую поддержку. В ее состав входят известные представители науки, образования и культуры Украины и зарубежья.

    Сергей Жадан, писатель, музыкант, волонтер

    Харьков – это прежде всего город студентов, город образования, город университетов. Харьковский университет во многом дал огромный толчок в свое время Харькову для развития, и я думаю, что очень важно сейчас перезапустить университет, не дать ему потерять свои позиции.

    Татьяна Кагановская, ректор Харьковского национального университета им. Каразина

    Никогда я не испытывала таких сильных ощущений, эмоций с 24 февраля. От настоящей любви — к страху, боли и безграничной благодарности.

    Автор: Артем Листопад, Павел Велицкий

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 ноября 2022 в 20:52;

    • Корреспондент Артем Листопад, Павел Велицкий в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Самый старый, первый вуз Харькова – Харьковский национальный университет имени Каразина существенно пострадал от обстрелов. Полностью разрушены пять объектов, принадлежащих вузу, повреждены в общей сложности 17".