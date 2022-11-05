Відновлення Харківського університету: як рятуватимуть Каразіна (сюжет)

Найстаріший перший виш Харкова – Харківський національний університет імені Каразіна суттєво постраждав від обстрілів. Повністю зруйновано п’ять об’єктів, що належать вишу, пошкоджено 17.

Про потреби та плани масштабного відновлення та створений для цієї мети фонд Kharkiv Karazin University Foundation – у сюжеті МГ “Об’єктив”.

З перших днів повномасштабної війни росіяни завдавали ударів по українських навчальних закладах. У Харківській області було пошкоджено чи зруйновано понад 700 таких будівель. Не виняток – Харківський університет Каразіна. Пошкоджено 17 об’єктів, 5 із них повністю зруйновані.

Сергій Жадан, письменник, музикант, волонтер

Зруйновано кілька корпусів, і спорт-комплекс, і гуртожитки, та приміщення бібліотеки – старий історичний корпус, що знаходиться біля міської ради. Справді, багато зруйновано. Усе це потрібно буде відновлювати, все це потрібно навіть не відновлювати, а, мабуть, перебудовувати, з нуля, будувати за іншими принципами.

Збитки обчислюються в мільйонах доларів, кажуть в університеті. Зараз виш працює, але потребує фінансової підтримки. Тому співробітники організували благодійний фонд “Kharkiv Karazin University Foundation”, який передбачає 4 програми допомоги університету.

Віль Бакіров, голова Опікунської ради

Це допомога каразинцям, викладачам, які опинилися в скрутній ситуації, студентам, які потребують екстреної допомоги. Другий напрямок – це безпечний простір. Тобто укриття, ремонти. Третій напрямок – це цифровізація університету. І четверте – це майбутнє фізичної науки, тому що саме ця галузь науки зараз страждає особливо.

Для проєктів фонду Опікунська Рада надаватиме консультаційну, методичну та представницьку підтримку. До її складу входять відомі представники науки, освіти та культури України та зарубіжжя.

Сергій Жадан, письменник, музикант, волонтер

Харків – це насамперед місто студентів, місто освіти, місто університетів. Харківський університет багато в чому дав величезний поштовх свого часу для розвитку Харкова, і я думаю, що дуже важливо зараз перезапустити університет, не дати йому втратити свої позиції.

Тетяна Каганівська, ректор Харківського національного університету ім. Каразіна

Ніколи я не відчувала таких сильних відчуттів, емоцій із 24 лютого. Від справжньої любові – до страху, болю та безмежної вдячності.