Сьогодні 17 листопада: яке свято та день в історії

17 листопада – за церковним календарем пам’ять преподобного Йоаникiя Великого, в Україні відзначають День студента. У цей день у 1804 році був заснований перший виш Харкова – Харківський університет.

Свята та пам’ятні дати 17 листопада

В Україні 17 листопада – День студента.

У світі під егідою ООН відзначають Міжнародний день філософії, Міжнародний день студентів і Всесвітній день недоношених дітей.

17 листопада в історії

17 листопада 1804 року заснований Харківський університет (нині – ХНУ імені В.Н. Каразіна). Ініціатором створення університету в Харкові став відомий просвітник Василь Каразін, чиє ім’я й носить виш. Створення в Харкові університету вирішальним чином вплинуло на розвиток міста й перетворення його на центр регіону. Багато вулиць у Харкові й по нині носять імена викладачів або студентів Харківського університету. Серед почесних докторів університету — перший президент України Михайло Грушевський. У цьому виші навчалися та працювали три лауреати Нобелівської премії — біолог Ілля Мечников, економіст Семен Кузнець, фізик Лев Ландау. Такої кількісті нобелівських лауреатів не має жоден виш України.

За даними офіційного сайту ХНУ ім. Каразіна, за роки існування університет закінчили понад 130 тисяч осіб. На жаль, під час повномасштабної війни РФ проти України Харківський університет зазнав дуже значних пошкоджень. Під час масованих обстрілів Харкова повністю зруйновано п’ять об’єктів, що належать вишу, пошкоджено ще 17. Для відновлення вишу заснували благодійний фонд “Kharkiv Karazin University Foundation». Подробиці щодо його роботи – в сюжеті МГ “Об’єктив”.

17 листопада 1869 року – відкрито для судноплавства Суецький канал. Він з’єднує Середземне й Червоне моря та забезпечує сполучення між Європою й Азією без обходу Африки.

Проєкт каналу розробив австрійський інженер Луїджі Негреллі. А будувала Компанія Суецького каналу. Роботи із будівництва каналу зайняли майже 11 років і супроводжувалася значними політичними коливаннями на міжнародній арені, бунтами робітників, зупинками будівництва тощо. Проте врешті канал відкрили.

Довжина каналу – 193,30 км, глибина — 24 м, ширина — 205 м. Канал є власністю Арабської Республіки Єгипет та експлуатується державною компанією Suez Canal Authority. Судноплавство каналом відкрите всім державам та регулюється Конвенцією про Суецький канал.

Церковне свято 17 листопада

17 листопада – день пам’яті преподобного Йоаникiя Великого, а також – священномучеників Никандра, єпископа Мирського, i Єрмія, пресвітера.

Преподобний Іоаннік Великий народився у Віфінії в 752 р. в селі Марікаті. Він був із бідної родини, з дитинства пас худобу й не отримав освіти. З дитинства був дуже віруючим і багато молився. Будучи юнаком, прослужив 6 років у війську імператора Лева IV. Був хоробрим воїном, неодноразово отримував нагороди. Проте військова служба обтяжувала його, він був налаштований не служіння Богу та усамітнення. Тож, як тільки випала така нагода, Іоаннікій зрікся світу й мав намір одразу піти в пустелю, однак перед тим за порадою старців два роки все ж прожив у монастирі. А після того три роки прожив у пустелі – в глибокій самоті, лише раз на місяць пастух приносив йому хліба та води. А потім, випадково зустрівши своїх колишніх товаришів з військової служби, святий залишив пустелю і пішов у Контурійські гори. Лише через 12 років самітник прийняв чернечий постриг. Три роки після цього провів у затворі, а далі вирушив у Хелідон до великого постника Георгія. Подвижники прожили разом три роки. Уже в глибокій старості Іоаннік оселився в Антидієвій обителі й пробув там у затворі до своєї смерті – помер 4 листопада 846 року у віці 94-х років. За переказами, Іоанникій мав дар пророцтва, а під час молитви піднімався над землею, умів ставати невидимим і робити невидимими інших.

Святі священномученики Нікандр, єпископ Мирський, і Єрмей пресвітер – учні святого апостола Тита – послідовника апостола Павла. Тит висвятив Нікандра та Єрмея у священний сан. Вони звернули у християнство багатьох язичників. За це їх схопили та привели на допит до градоначальника Лівана. Святі відмовилися зректися віри в Христа, за що Ліван наказав катувати їх. Мучеників, прив’язаних до коней, тягли по камінню, тіла їх рвали залізними гачками, кидали в піч, що горіла. Але вони пережили всі ці муки, тоді кати пронизали голови та серця святих цвяхами і, кинувши їх у яму, засипали землею.

Народні прикмети

Побачити комара – до теплої і пізньої зими.

Сніг випав – до ранньої і теплої весни.

Що не можна робити 17 листопада

Не можна нікому позичати вугілля і засоби видобутку вогню (сірники, запальничку).

Не можна залишати будинок на цілий день, інакше в нього проникнуть злі сили.

У цей день не можна грати весілля.