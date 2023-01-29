Сьогодні 29 січня: яке свято та день в історії

29 січня в Україні – День пам’яті Героїв Крут. За церковним календарем – поклоніння веригам апостола Петра. Цього дня було підписано указ про відкриття першого університету в Харкові.

Свята та пам’ятні дати 29 січня

29 січня в Україні – День пам’яті Героїв Крут.

29 січня в історії

29 січня 1805 року було урочисто відкрито університет у Харкові. Нині це – ХНУ імені В.Н. Каразіна. Університет традиційно відзначає дві дати, пов’язані зі своєю історією – найдовшою серед вишів Харкова. Це день заснування (17 листопада) та день відкриття (29 січня).

29 січня 1918 року відбувся бій біля залізничної станції Крути – за 130 кілометрів від Києва. Бій під Крутами увійшов у історію України як приклад мужності та готовності протистояти російській навалі до кінця. А його учасників часто називають “українськими трьомастами спартанцями”. Хоча все ж таки значна частина учасників бою під Крутами вижила. З боку УНР у бою брали участь козаки “Вільного козацтва” та загін із 300 київських курсантів – загалом їх було 500 – 600 проти чотиритисячного підрозділу Червоної гвардії на чолі з есером Муравйовим. Бій тривав п’ять годин. І українські сили змогли зупинити наступ ворога та організовано відступити, підриваючи мости. Російсько-більшовицькі окупанти втратили боєздатність на чотири дні. Це затримало наступ на Київ і дало українській делегації укласти Берестейський мирний договір. За різними даними, українське військо втратило у бою від 150 до 300 воїнів (убитими, пораненими, зниклими безвісти). Найбільше вразило сучасників жорстоке вбивство більшовиками 27 юнаків, котрі після бою потрапили в полон. Їх стратили. Цих воїнів поховали у Києві біля Аскольдової Могили. І саме їм присвячений відомий вірш Павла Тичини “Пам’яті тридцяти”.

Церковне свято 29 січня

29 січня – поклоніння кайданам апостола Петра. Близько 42 року апостол Петро за наказом Ірода Агріппи був заарештований за проповідь про Христа. У в’язниці його скували двома залізними ланцюгами (веригами). Вночі перед судом над Петром ангел зняв з апостола ці ланцюги та вивів його з в’язниці. Християни, почувши про це диво, взяли вериги та зберігали їх як коштовність. Відомі випадки чудового зцілення від кайданів апостола Петра. Святиня зберігалася в Єрусалимі до часів Патріарха Ювеналія, який подарував їх Євдокії, дружині імператора Феодосія Молодшого. А вона перенесла вериги з Єрусалима до Константинополя. Один із ланцюгів Євдокія послала до Риму своїй дочці Євдокії, яка збудувала храм в ім’я апостола Петра та поклала в ньому святиню. У Римі були також інші кайдани – ті, в яких знаходився апостол перед своєю смертю при імператорі Нероні.

Народні прикмети

У цей день вітер обіцяє прохолодне літо.

Морозний та ясний день – спекотне літо.

Що не можна робити 29 січня

Не можна прати одяг та постільну білизну.

Не можна одягатися, дивлячись у дзеркало.