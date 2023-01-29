Сьогодні 29 січня: яке свято та день в історії
29 січня в Україні – День пам’яті Героїв Крут. За церковним календарем – поклоніння веригам апостола Петра. Цього дня було підписано указ про відкриття першого університету в Харкові.
Свята та пам’ятні дати 29 січня
29 січня в Україні – День пам’яті Героїв Крут.
29 січня в історії
29 січня 1805 року було урочисто відкрито університет у Харкові. Нині це – ХНУ імені В.Н. Каразіна. Університет традиційно відзначає дві дати, пов’язані зі своєю історією – найдовшою серед вишів Харкова. Це день заснування (17 листопада) та день відкриття (29 січня).
Детальніше про історію Університету та його руйнування під час війни
29 січня 1918 року відбувся бій біля залізничної станції Крути – за 130 кілометрів від Києва. Бій під Крутами увійшов у історію України як приклад мужності та готовності протистояти російській навалі до кінця. А його учасників часто називають “українськими трьомастами спартанцями”. Хоча все ж таки значна частина учасників бою під Крутами вижила. З боку УНР у бою брали участь козаки “Вільного козацтва” та загін із 300 київських курсантів – загалом їх було 500 – 600 проти чотиритисячного підрозділу Червоної гвардії на чолі з есером Муравйовим. Бій тривав п’ять годин. І українські сили змогли зупинити наступ ворога та організовано відступити, підриваючи мости. Російсько-більшовицькі окупанти втратили боєздатність на чотири дні. Це затримало наступ на Київ і дало українській делегації укласти Берестейський мирний договір. За різними даними, українське військо втратило у бою від 150 до 300 воїнів (убитими, пораненими, зниклими безвісти). Найбільше вразило сучасників жорстоке вбивство більшовиками 27 юнаків, котрі після бою потрапили в полон. Їх стратили. Цих воїнів поховали у Києві біля Аскольдової Могили. І саме їм присвячений відомий вірш Павла Тичини “Пам’яті тридцяти”.
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Церковне свято 29 січня
29 січня – поклоніння кайданам апостола Петра. Близько 42 року апостол Петро за наказом Ірода Агріппи був заарештований за проповідь про Христа. У в’язниці його скували двома залізними ланцюгами (веригами). Вночі перед судом над Петром ангел зняв з апостола ці ланцюги та вивів його з в’язниці. Християни, почувши про це диво, взяли вериги та зберігали їх як коштовність. Відомі випадки чудового зцілення від кайданів апостола Петра. Святиня зберігалася в Єрусалимі до часів Патріарха Ювеналія, який подарував їх Євдокії, дружині імператора Феодосія Молодшого. А вона перенесла вериги з Єрусалима до Константинополя. Один із ланцюгів Євдокія послала до Риму своїй дочці Євдокії, яка збудувала храм в ім’я апостола Петра та поклала в ньому святиню. У Римі були також інші кайдани – ті, в яких знаходився апостол перед своєю смертю при імператорі Нероні.
Народні прикмети
У цей день вітер обіцяє прохолодне літо.
Морозний та ясний день – спекотне літо.
Що не можна робити 29 січня
Не можна прати одяг та постільну білизну.
Не можна одягатися, дивлячись у дзеркало.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2023 в 06:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "29 січня в Україні – День пам’яті Героїв Крут. За церковним календарем – поклоніння веригам апостола Петра. Цього дня було підписано указ про відкриття першого університету в Харкові".