Сьогодні 19 березня: яке свято та день в історії

19 березня у різні роки народилися українські поети Ліна Костенко та Максим Рильський, а також творець і перший митрополит УАПЦ Василь Липківський. У 1917-му в Києві відбулася 100-тисячна демонстрація, яку часто називають першим українським святом свободи. У 1918-му в Києві перепоховали Героїв Крут. У 1958-му в Люксембурзі (Бельгія) відбулося перше засідання Європейської Парламентської асамблеї – прообразу Європарламенту.

Свята та пам’ятні дати 19 березня

19 березня – Всесвітній день соціальної роботи (відзначають у третій вівторок березня).

Також у світі: День клієнта, День таксономіста, Міжнародний тиждень ввічливості на дорозі, Міжнародний день “Почитай мені”.

19 березня в історії

19 березня 1831 року сталося перше в історії США пограбування банку. Детальніше.

19 березня 1864 року народився Василь Липківський, творець та перший митрополит УАПЦ. Детальніше.

19 березня 1895 року народився український поет Максим Рильський. Детальніше.

19 березня 1917 року у Києві відбулася 100-тисячна демонстрація, яку часто називають першим українським святом свободи. Люди вийшли на вулиці під гаслами: “Автономію Україні”, “Вільна Україна у вільній Росії” тощо.

19 березня 1918 року в Києві перепоховали Героїв Крут – 27 студентів, яких більшовики розстріляли після бою, що відбувся 29 січня. Історія цього бою стала широко відома у столиці. Коли Київ за допомогою німецького війська звільнили від російської окупації, до міста повернулося керівництво Української Центральної Ради. Тоді в газеті “Нова рада” розмістили звернення родичів та батьків загиблих крутян до влади з проханням провести упізнання воїнів та перепоховати їх. Глава УЦР Михайло Грушевський запропонував перепоховати героїв на Аскольдовій могилі – з почестями та за державний кошт. Процес упізнання та перевезення тіл зайняв кілька днів. А 19 березня їх доставили на вокзал у Києві, де за участю родичів, однокурсників та військових провели панахиду. Далі процесія рушила Києвом.

Зупинку зробили біля будівлі Центральної Ради, де Михайло Грушевський виголосив промову. Пам’ять Героїв Крут вшановували до остаточного встановлення в Україні радянської влади. Окупанти ж 31 травня 1919 року оголосили про закриття цвинтаря на Аскольдовій могилі. А в 1934-му почали зносити старовинний некрополь, щоб перетворити його на парк “Аскольдова Могила”. Там зруйнували склепи та знищили надгробки.

“Символізм (у похованні Героїв Крут на Аскольдовій могилі – Ред.) великий. Це один з найдавніших християнських некрополів, якщо виходити з версії, що там було поховано князя Аскольда. Два основних храми й Аскольдова Могила були розміщені так, що утворювали рівносторонній трикутник. У 34-му році було знесено два храми, знищено некрополь”, — розповів у інтерв’ю “Громадському радіо” доцент кафедри давньої та нової історії України КНУ ім. Тараса Шевченка Олександр Надтока.

За його словами, зараз напевно відомо місце поховання лише двох воїнів із тих крутян, хто упокоївся на Аскольдовій могилі. У 1934-му їх перепоховали на Лук’янівському цвинтарі. Це Володимир Шульгин і Володимир Наумович.

“Це були друзі, які за родинною версією були поховані разом, бо під час розстрілу вони обнялися і заклякли в обіймах”, – уточнив Надтока.

19 березня 1930 року народилася українська поетеса та письменниця Ліна Костенко. Детальніше.

19 березня 1958 року в Люксембурзі (Бельгія) відбулося перше засідання Європейської Парламентської асамблеї – прообразу Європарламенту. Детальніше.

Церковне свято

19 березня вшановують пам’ять мученика Хрисанфа і мучениці Дарії. Хрисанф походив із язичницької родини. Здобуваючи освіту, читав багато книжок. У тому числі – тих, де язичники писали про християнство. Тож хлопець захотів прочитати книги, написані самими християнами. Він знайшов Новий Завіт, а читаючи, повірив у Христа. Тож прийняв хрещення, а після цього почав відкрито проповідувати. Батько юнака намагався повернути його в язичництво, й одружив сина з красунею Дарією, жрицею Афіни. Однак Хрисанф зумів звернути свою дружину до Христа, і молоде подружжя за взаємною згодою вирішило вести невинне життя. Після смерті батька вони почали жити в окремих будинках. Хрисанф зібрав навколо себе кількох юнаків, які звернулися до Христа, а навколо святої Дарії зібралися благочестиві жінки.

Жителі міста повідомили місцевому єпарху, що Хрисанф і Дарія проповідують безшлюбність. Тоді Хрисанфа віддали на муки трибуну Клавдію. Але стійкість Хрисанфа була такою, що, дивлячись на нього, й сам Клавдій увірував у Христа та прийняв хрещення разом із дружиною, синами та всіма домашніми й воїнами. Про це дізнався імператор і наказав усіх їх стратити. Клавдія втопили в морі, а його синів і воїнів обезголовили. Далі стратили святу Іларію, яка приходила молитися на могили Клавдія та його близьких. Хрисанфа та Дарію катували, а потім живими закопали в землю.У печері неподалік місця їхньої страти почали збиратися християни. Дізнавшись про це, язичницька влада наказала засипати вхід до печери, заповненої тими, хто молився. Так у муках загинуло безліч християн.

Народні прикмети

Якщо небо в ніч проти 19 березня хмарне, то найближчим часом похолодань не буде.

Якщо біля водойми чутно, як гуркоче вода — влітку буде великий урожай.

Якщо 19 березня дощить, то літом не буде посухи.

Що не можна робити 19 березня

Не можна займатися важкою фізичною працею.

Не можна ходити в брудному одязі та взутті.