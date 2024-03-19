Сегодня 19 марта: какой праздник и день в истории

19 марта в разные годы родились украинские поэты Лина Костенко и Максим Рыльский, а также создатель и первый митрополит УАПЦ Василий Липковский. В 1917-м в Киеве состоялась 100-тысячная демонстрация, которую часто называют первым украинским праздником свободы. В 1918-м в Киеве перезахоронили Героев Крут. В 1958-м в Люксембурге (Бельгия) состоялось первое заседание Европейской Парламентской ассамблеи – прообраза Европарламента.

Праздники и памятные даты 19 марта

19 марта – Всемирный день социальной работы (отмечают в третий вторник марта).

Также в мире: День клиента, День таксономиста, Международная неделя вежливости на дороге, Международный день «Почитай мне».

19 марта в истории

19 марта 1831 года произошло первое в истории США ограбление банка. Подробнее.

19 марта 1864 года родился Василий Липковский, творец и первый митрополит УАПЦ. Подробнее.

19 марта 1895 года родился украинский поэт Максим Рыльский. Подробнее.

19 марта 1917 года в Киеве состоялась 100-тысячная демонстрация, которую часто называют первым украинским праздником свободы. Люди вышли на улицы под лозунгами: «Автономию Украине», «Свободная Украина в свободной России» и т.д.

19 марта 1918 года в Киеве перезахоронили Героев Крут – 27 студентов, которых большевики расстреляли после произошедшего 29 января боя. История этого боя стала широко известна в столице. Когда Киев с помощью немецкого войска освободили от российской оккупации, в город вернулось руководство Украинской Центральной Рады. Тогда в газете «Новая рада» разместили обращение родственников и родителей погибших крутян к власти с просьбой провести опознание воинов и перезахоронить их. Глава УЦР Михаил Грушевский предложил перезахоронить героев на Аскольдовой могиле — с почестями и за государственные средства. Процесс опознания и перевозки тел занял несколько дней. А 19 марта их доставили на вокзал в Киеве, где с участием родственников, сокурсников и военных провели панихиду. Дальше процессия двинулась по Киеву.

Остановку сделали у здания Центральной Рады, где Михаил Грушевский произнес речь. Память Героев Крут чествовали до момента окончательного установления в Украине советской власти. Оккупанты же 31 мая 1919 года объявили о закрытии кладбища на Аскольдовой могиле. А в 1934-м начали сносить старинный некрополь, чтобы превратить его в парк «Аскольдова Могила». Там разрушили склепы и уничтожили надгробия.

«Символизм (в погребении Героев Крут на Аскольдовой могиле – Ред.) велик. Это один из древнейших христианских некрополей, если исходить из версии, что там был похоронен князь Аскольд. Два основных храма и Аскольдова Могила были расположены так, что образовывали равносторонний треугольник. В 34-м году были снесены два храма, уничтожен некрополь», — рассказал в интервью «Громадському радіо» доцент кафедры древней и новой истории Украины КНУ им. Тараса Шевченко Александр Надтока.

По его словам, сейчас наверняка известно место захоронения только двух воинов из тех крутян, кто упокоился на Аскольдовой могиле. В 1934-м их перезахоронили на Лукьяновском кладбище. Это Владимир Шульгин и Владимир Наумович.

«Это были друзья, которые, по семейной версии, были похоронены вместе, потому что во время расстрела они обнялись и застыли в объятиях», — уточнил Надтока.

19 марта 1930 года родилась украинская поэтесса и писательница Лина Костенко. Подробнее.

19 марта 1958 года в Люксембурге (Бельгия) состоялось первое заседание Европейской Парламентской ассамблеи – прообраза Европарламента. Подробнее.

Церковный праздник

19 марта чтят память мученика Хрисанфа и мученицы Дарии. Хрисанф происходил из языческой семьи. Получая образование, читал много книг. Среди них – тех, где язычники писали о христианстве. Так что парень захотел прочитать книги, написанные самими христианами. Он нашел Новый Завет, а читая, поверил в Христа. Так что принял крещение, а после этого начал открыто проповедовать. Отец юноши пытался вернуть его в язычество, и женил сына на красавице Дарии, жрице Афины. Однако Хрисанф сумел обратить свою жену к Христу, и молодые супруги по взаимному согласию решили вести невинную жизнь. После смерти отца они стали жить в отдельных домах. Хрисанф собрал вокруг себя нескольких юношей, обратившихся к Христу, а вокруг святой Дарии собрались благочестивые женщины. Жители города сообщили местному епарху, что Хрисанф и Дария проповедуют безбрачие. Тогда Хрисанфа отдали на мучения трибуну Клавдию. Но стойкость Хрисанфа была такой, что, глядя на него, и сам Клавдий уверовал в Христа и принял крещение вместе с женой, сыновьями и всеми домашними и воинами. Об этом узнал император и приказал всех их казнить. Клавдия утопили в море, а его сыновей и воинов обезглавили. Далее казнили святую Илларию, которая приходила молиться на могилы Клавдия и его близких. Хрисанфа и Дарию пытали, а затем живыми закопали в землю. В пещере неподалеку от места казни начали собираться христиане. Узнав об этом, языческие власти приказали засыпать вход в пещеру, заполненную молящимися. Так в муках погибло множество христиан.

Народные приметы

Если небо в ночь на 19 марта облачное, то в ближайшее время похолоданий не будет.

Если у водоема слышно, как шумит вода – летом будет большой урожай.

Если 19 марта идет дождь, то летом не будет засухи.

Что нельзя делать 19 марта

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Нельзя ходить в грязной одежде и обуви.