Сьогодні 19 березня: яке свято та день в історії

19 березня в різні роки народилися українські поети Ліна Костенко та Максим Рильський, а також творець і перший митрополит УАПЦ Василь Липківський. У 1917-му в Києві відбулася 100-тисячна демонстрація, яку часто називають першим українським святом свободи. У 1918-му в Києві перепоховали Героїв Крут. У 1932-му урочисто відкрили один із найвідоміших мостів світу – Гарбор-Брідж. У 1958-му в Люксембурзі (Бельгія) відбулося перше засідання Європейської Парламентської асамблеї – прообразу Європарламенту.

Свята та пам’ятні дати 19 березня

19 березня – Міжнародний день клієнта.

Також сьогодні: Міжнародний день “Почитай мені”, День таксономіста, стартує Міжнародний тиждень ввічливості на дорозі.

19 березня в історії

19 березня 1831 року сталося перше в історії США пограбування банку. Докладніше.

19 березня 1864 року народився Василь Липківський, творець та перший митрополит УАПЦ. Докладніше.

19 березня 1895 року народився український поет Максим Рильський. Докладніше.

19 березня 1917 року у Києві відбулася 100-тисячна демонстрація, яку часто називають першим українським святом свободи. Люди вийшли на вулиці під гаслами: “Автономію Україні”, “Вільна Україна у вільній Росії” тощо.

19 березня 1918 року в Києві перепоховали Героїв Крут. Докладніше.

19 березня 1930 року народилася українська поетеса та письменниця Ліна Костенко. Докладніше.

19 березня 1932 року урочисто відкрили один із найвідоміших мостів світу – Гарбор-Брідж у Сіднейській затоці.

Протягом 80 років він утримував світовий рекорд – був найширшим у світі. Вид на цей міст, гавань і Сіднейський оперний театр – класичне зображення Австралії, яке найчастіше використовують.

Ця споруда – приблизна копія мосту Хелл-Гейт у Нью-Йорку. За даними англомовної Вікіпедії, Гарбор-Брідж – десятий за довжиною розвідний арковий міст у світі та найвищий сталевий арковий міст. Його висота – 134 метри від вершини до рівня води. Ширина мосту – 48,8 м – була найбільшою у світі до того, як ширшу конструкцію створили у канадському Ванкувері у 2012-му. Загальна вага сталевих конструкцій – 52 800 тонн. Залізні “запчастини” споруди скріплені шістьма мільйонами ручних заклепок.

Будували Гарбор-Брідж протягом восьми років і витратили на це 13,5 млн австралійських доларів. До робіт залучили близько двох тисяч будівельників. Роботи завершили на початку 1932-го, але перед відкриттям конструкцію випробовували. Нею, зокрема, проїхали 96 пар локомотивів. Зараз мостом проходить залізнична лінія, шість смуг дорожнього руху та ще дві додаткові, які створили пізніше на місці колишніх трамвайних колій. Також тут є велосипедна та пішохідна доріжки.

19 березня 1958 року в Люксембурзі (Бельгія) відбулося перше засідання Європейської Парламентської асамблеї – прообразу Європарламенту. Детальніше.

Церковне свято

19 березня вшановують пам’ять мученика Хрисанфа і мучениці Дарії. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо небо в ніч проти 19 березня хмарне, то найближчим часом похолодань не буде.

Якщо біля водойми чутно, як гуркоче вода — влітку буде великий урожай.

Якщо 19 березня дощить, то літом не буде посухи.

Що не можна робити 19 березня

Не можна займатися важкою фізичною працею.

Не можна ходити в брудному одязі та взутті.