Сегодня 19 марта: какой праздник и день в истории
19 марта в разные годы родились украинские поэты Лина Костенко и Максим Рыльский, а также создатель и первый митрополит УАПЦ Василий Липковский. В 1917-м в Киеве состоялась 100-тысячная демонстрация, которую часто называют первым украинским праздником свободы. В 1918-м в Киеве перезахоронили Героев Крут. В 1932-м торжественно открыли один из самых известных мостов мира — Харбор-Бридж. В 1958-м в Люксембурге (Бельгия) состоялось первое заседание Европейской Парламентской ассамблеи – прообраза Европарламента.
Праздники и памятные даты 19 марта
19 марта – Международный день клиента.
Также сегодня: Международный день «Почитай мне», День таксономиста, стартует Международная неделя вежливости на дороге.
19 марта в истории
19 марта 1831 года произошло первое в истории США ограбление банка. Подробнее.
19 марта 1864 года родился Василий Липковский, творец и первый митрополит УАПЦ. Подробнее.
19 марта 1895 года родился украинский поэт Максим Рыльский. Подробнее.
19 марта 1917 года в Киеве состоялась 100-тысячная демонстрация, которую часто называют первым украинским праздником свободы. Люди вышли на улицы под лозунгами: «Автономию Украине», «Свободная Украина в свободной России» и т.д.
19 марта 1918 года в Киеве перезахоронили Героев Крут. Подробнее.
19 марта 1930 года родилась украинская поэтесса и писательница Лина Костенко. Подробнее.
19 марта 1932 года торжественно открыли один из самых известных мостов мира — Харбор-Бридж в Сиднейском заливе.
В течение 80 лет он удерживал мировой рекорд – был самым широким в мире. Вид на этот мост, гавань и Сиднейский оперный театр – наиболее часто используемое классическое изображение Австралии.
Это сооружение — примерная копия моста Хелл-Гейт в Нью-Йорке. По данным англоязычной Википедии, Харбор-Бридж – десятый по длине разводной арочный мост в мире и самый высокий стальной арочный мост. Его высота — 134 метра от вершины до уровня воды. Ширина моста – 48,8 м – была самой большой в мире до того, как более широкую конструкцию создали в канадском Ванкувере в 2012-м. Общий вес стальных конструкций — 52 800 тонн. Железные «запчасти» сооружения скреплены шестью миллионами ручных заклепок.
Строили Харбор-Бридж в течение восьми лет и потратили на это 13,5 млн австралийских долларов. К работам привлекли около двух тысяч строителей. Работы завершили в начале 1932-го, но перед открытием конструкцию испытывали. По ней, в частности, проехали 96 пар локомотивов. Сейчас по мосту проходит железнодорожная линия, шесть полос дорожного движения и еще две дополнительные, которые создали позже на месте бывших трамвайных путей. Также здесь есть велосипедная и пешеходная дорожки.
19 марта 1958 года в Люксембурге (Бельгия) состоялось первое заседание Европейской Парламентской ассамблеи – прообраза Европарламента. Подробнее.
Церковный праздник
19 марта чтят память мученика Хрисанфа и мученицы Дарии. Подробнее.
Народные приметы
Если небо в ночь на 19 марта облачное, то в ближайшее время похолоданий не будет.
Если у водоема слышно, как шумит вода – летом будет большой урожай.
Если 19 марта идет дождь, то летом не будет засухи.
Что нельзя делать 19 марта
Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.
Нельзя ходить в грязной одежде и обуви.
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- • Дата публикации материала: 19 марта 2025 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 марта в разные годы родились украинские поэты Лина Костенко и Максим Рыльский, а также создатель и первый митрополит УАПЦ Василий Липковский".