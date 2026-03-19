Сегодня 19 марта 2026: какой праздник и день в истории

19 марта в разные годы родились украинские поэты Лина Костенко и Максим Рыльский, а также создатель и первый митрополит УАПЦ Василий Липковский. В 2019 году в этот день о своей отставке заявил «вечный» президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В 1958-м в Люксембурге (Бельгия) состоялось первое заседание Европейской Парламентской ассамблеи – прообраза Европарламента. В 1932-м торжественно открыли один из самых известных мостов мира – Харбор-Бридж. В 1918-м в Киеве перезахоронили Героев Крут. В 1917-м в Киеве состоялась 100-тысячная демонстрация, которую часто называют первым украинским праздником свободы. В 1831-м произошло первое в истории США ограбление банка.

Праздники и памятные даты 19 марта

19 марта в Украине — День аистов (или День прилета аистов).

В мире – Международный день клиента и Международная неделя вежливости на дороге.

Также сегодня: Международный день «Почитай мне» и День таксономиста.

19 марта в истории

19 марта 1831 года произошло первое в истории США ограбление банка. Подробнее.

19 марта 1864 года родился Василий Липковский, творец и первый митрополит УАПЦ. Подробнее.

19 марта 1895 года родился украинский поэт Максим Рыльский. Подробнее.

19 марта 1918 года в Киеве перезахоронили Героев Крут. Подробнее.

19 марта 1930 года родилась украинская поэтесса и писательница Лина Костенко. Подробнее.

19 марта 1932 года торжественно открыли один из самых известных мостов мира — Харбор-Бридж в Сиднейском заливе. Подробнее.

19 марта 1958 года в Люксембурге (Бельгия) состоялось первое заседание Европейской Парламентской ассамблеи – прообраза Европарламента. Подробнее.

19 марта 2019 года заявление о сложении с себя полномочий президента Казахстана сделал Нурсултан Назарбаев. Он возглавлял страну с момента, когда та обрела независимость, и сделал все, чтобы демократии там не случилось.

Назарбаев пришел к власти в Казахстане еще в советский период: в 1984-м (в 44 года) он стал председателем Совета министров Казахской ССР. В 1989-м – первым секретарем ЦК Компартии Казахстана. Хотя Назарбаев, как и первый президент Украины Леонид Кравчук, был выходцем из высшей партийной номенклатуры, сравнивать их пути в политике во время обретения независимости государствами невозможно. Причем радикальная разница проявилась с первых дней. Кравчук 1 декабря 1991 года выиграл конкурентные выборы, на которых был одним из шести кандидатов. В Казахстане «выборы» президента проходили в тот же день, но по советской традиции: Назарбаев был их единственным кандидатом (ожидаемо он получил 98,7 % голосов избирателей).

Такое далекое от демократических принципов начало правления сразу четко обозначило весь его дальнейший стиль. Казахстан провозгласили республикой, однако попытки строительства демократической системы государственных институций, разделения властей, рычагов и противовесов очень быстро столкнулись с авторитарным подходом Назарбаева к управлению. Под давлением президента в 1993 году «самораспустился» парламент. А выборы 1994-го откровенно фальсифицировали, о чем заявляли, в частности, наблюдатели ОБСЕ. Даже в избранном таким образом парламенте сформировалась оппозиция Назарбаеву. Поэтому уже в следующем году и этот состав депутатов он разогнал – и некоторое время был сам себе законодательной властью, приравняв к законам указы президента. В дальнейшем путем «всенародных референдумов» и «конституционных реформ» он продлевал и расширял свои полномочия, заменил Верховный совет Казахстана на более управляемый двухпалатный парламент, распустил Конституционный суд, когда тот попытался критиковать изменения в конституцию и та далее.

В целом узурпация власти и подавление каких-либо демократических проявлений в Казахстане завершились (с успехом для Назарбаева) в середине 1990-х. Уже в 1995-м президент обеспечил себе право отменять любые законы, которые утверждал и без того лояльный парламент, а также единолично назначать выборы. В дальнейшем любой избирательный процесс в государстве был откровенной имитацией, а президентские полномочия бесконечно продлевали. Хотя конституция предусматривала, что никто не может занимать должность президента больше двух сроков подряд, для Назарбаева «сделали исключение». На выборы он подбирал себе таких конкурентов, что стабильно выигрывал с рейтингом более 90%. Все больше политической власти и контроля за финансами и экономикой страны обретала семья Назарбаева. Несмотря на это, обстоятельства для власти не были всегда идеальными: в стране возникали протесты, были скандалы и в окружении президента.

«В последние годы его правления вокруг президента Казахстана возник настоящий культ личности. В 2010 году ему официально присвоили титул «Елбасы» (лидер нации), гарантирующий ему и его семье юридический иммунитет от судебного преследования. Репутация Назарбаева пострадала в 2007 году, когда он поссорился со своим зятем Рахатом Алиевым, влиятельным законодателем и бизнесменом. Оба обвинили друг друга в коррупции. Затем, в феврале 2015 года, Алиев скончался, находясь под стражей в Вене. Официально Алиев покончил жизнь самоубийством, хотя точные обстоятельства его смерти неясны. Алиева обвиняли в причастности к убийству двух банкиров в Казахстане и в отмывании денег. В 2011 году Назарбаев использовал полицию для жестокого подавления забастовки нефтяников в городе Жанаозен. Погибли более 10 человек. Назарбаев объявил чрезвычайное положение, и понадобились месяцы, чтобы ситуация успокоилась», — писало издание DW.

Последний, пятый, президентский срок Назарбаева проходил на фоне всевозможных кризисных явлений в экономике и народного недовольства.

«В последние несколько месяцев и даже лет звучали слухи о неизбежной отставке господина Назарбаева. Эти слухи недавно достигли нового уровня, когда он официально обратился в Конституционный суд с просьбой разъяснить процедуру президентской отставки. Суд подтвердил, что президент имеет право уйти в отставку. Однако его сегодняшнее заявление все же многих удивило», – написал в день отставки президента корреспондент BBC News Абдуджалил Абдурасулов.

Несмотря на то, что у Назарбаева были десятки лет, чтобы подготовить свой отход от власти, его план откровенно не удался.

В начале все вроде бы пошло по сценарию – власть перешла к преемнику, главе сената парламента Касыму-Жомарту Токаеву. Уже 20 марта он принял присягу. Но казалось, что реальные рычаги власти остались в руках Назарбаева: он сохранил должность главы Ассамблеи народа Казахстана, председателя Совета безопасности страны, члена Конституционного совета и председателя правящей партии «Нур Отан» (и возглавлял ее список на выборах 2021 года). Культ личности тоже никуда не делся, только рос. Едва вступив в должность, Касым-Жомарт Токаев сразу же предложил переименовать столицу страны Астану в честь своего предшественника – в Нурсултан, а парламент моментально осуществил это. Однако «почетная пенсия» завершилась в момент, когда в начале 2022 года Казахстан охватили масштабные протесты. Они начались с экономических требований снизить цену на сжиженный газ, а переросли в политические акции. В частности, люди требовали убрать Назарбаева и его семью от власти окончательно, а не декоративно, по стране сбрасывали с постаментов памятники вождю.

Происходили столкновения с полицией, были погибшие и раненые. Для подавления народного сопротивления в страну отправили «миротворцев» ОДКБ — то есть российских военных. В итоге Токаев удержал власть, а вот Назарбаев ее лишился. Уже 26 января депутаты верхней палаты парламента Казахстана внесли изменения в законы, отменив пожизненное председательство экс-президента в Ассамблее народа Казахстана и Совбезе. А 17 сентября 2022-го столица Нурсултан снова стала Астаной. Впрочем, никакого уголовного преследования в отношении Назарбаева не было. Он остается жить в стране и, несмотря на почтенный возраст, и перенесенную операцию на сердце продолжает быть активным в публичном поле. В 2025 году он встречался со своим коллегой-узурпатором – международным преступником Путиным. А 15 марта 2026-го СМИ Казахстана информировали, что экс-президент проголосовал на референдуме по утверждению новой конституции.

Конституцию в Казахстане переписывают уже седьмой раз. По имеющимся сообщениям, изменения коснутся 84% ее текста.

Церковный праздник

19 марта чтят память мученика Хрисанфа и мученицы Дарии. Подробнее.

Народные приметы

Если небо в ночь на 19 марта облачное, то в ближайшее время похолоданий не будет.

Если у водоема слышно, как шумит вода – летом будет большой урожай.

Если 19 марта идет дождь, то летом не будет засухи.

Что нельзя делать 19 марта

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Нельзя ходить в грязной одежде и обуви.