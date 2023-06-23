РФ приспособилась к санкциям и планирует сделать 1061 ракету в этом году

РФ наладила производство самых смертоносных ракет «Искандер», «Кинжал» и «Калибр», регулярно бомбящих украинские города. Для этого рф через компании в Турции, Казахстане, Грузии, Объединенных Арабских Эмиратах и Армении закупает необходимые детали и обходит санкции Запада, пишет издание Liga.net.

Экспорт электроники, необходимой для российской военной машины, вернулся на довоенный уровень, подсчитали в Госдепартаменте США.

«В сбитых ракетах, которыми россияне били по нашим городам, до 50 компонентов – это преимущественно микроэлектроника, сделанная в других странах», – сообщили LIGA.net в Главном управлении разведки Минобороны.

КАК РФ ПРИСПОСОБИЛАСЬ К САНКЦИЯМ

Ночью 13 июня российские оккупанты нанесли удары по жилой пятиэтажке в Кривом Роге – погибли 11 человек. В здание прилетела российская ракета Х-101, изготовленная в апреле этого года, сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, около 50 компонентов в этой ракете – преимущественно микроэлектроника – произведены в странах свободного мира и разными путями поставлены в РФ.

В частности, компоненты таких компаний как STMicroelectronics (Швейцария), Vicor (США), XILINX (США), Intel Corporation (США), Texas Instruments (США), ZILOG (США), Maxim Integrated (США) и Cypress Semiconductor (США).

Для производства крылатых ракет морского базирования 3М-14 «Калибр» рф использует не менее 45 иностранных компонентов. Баллистические ракеты 9М723 и крылатые ракеты 9М728/9М729 из состава комплекса «Искандер» оснащены как минимум 15 и 32 типами иностранной электроники. А в составе аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал» используют не менее 48 иностранных компонентов.

В российской ракете «Торнадо-С», в частности в головной части, был обнаружен чип, изготовленный всемирно известной американской компанией Intel, сообщили LIGA.net в ГУР Минобороны.

В августе 2022 года британский Royal United Services Institute (RUSI), также исследовав российские ракеты, установил, что российское оружие критически зависит от западной электроники. Из 450 уникальных компонентов иностранного производства более четверти имели логотип Texas Instruments и Analog Devices – двух американских компаний.

За первые семь месяцев войны Россия импортировала электронных компонентов на $2,6 млрд, не менее чем на $777 млн из них были произведены западными фирмами, говорится в совместном расследовании RUSI (Royal United Services Institute) и Reuters на основе данных российской таможни.

За 2022 год в Россию попали якобы «бытовые» чипы на сумму около $3 млрд, сообщили LIGA.net в Главном управлении разведки.

Россия окончательно приспособилась к санкциям и в этом году планирует изготовить 1061 ракету, что более чем вдвое превышает 512 ракет, которые она смогла изготовить в 2022 году.

СПРАВКА. По данным ГУР, Россия наладила производство ракет. Сейчас россияне могут производить около 25 «Калибров» в месяц, Х-101 – 35, «Кинжалов» – две единицы в месяц, баллистических ракет 9М723 к «Искандер-М» – пять единиц. В итоге – 67 в месяц.

Экспорт ключевой электроники, необходимой для военной машины РФ и производства ракет, вернулся на довоенный уровень, поскольку Россия успешнее обходит санкции, заявил Politico 7 июня Джим О’Брайен, координатор санкций в Госдепартаменте США.

Электронные компоненты для ракет попадают в Россию в основном через третьи страны, говорят LIGA.net в группе Ермака-Макфола.

В январе-феврале 2023 года 80% компонентов на общую сумму $211 млн поступили в рф из Китая (в том числе 46% – из Гонконга). На втором месте с долей 5,5% – Таиланд. Также в топе находятся Турция, Мальдивы, ОАЭ и Казахстан, сообщает The Guardian. Все эти страны не ввели санкции против ключевых игроков российского ВПК.

Для обхода санкций РФ использует компании, формально не причастные к оборонной промышленности. Они просто закупают электронику на Западе как «для себя», а затем перепродают в РФ.

«По данным наших партнеров, РФ использует ряд таких компаний в Турции, Казахстане, Грузии, Объединенных Арабских Эмиратах и Армении для того, чтобы обходить санкции Запада», – сообщили LIGA.net в ГУР.

С формальной точки зрения компании не нарушают ни внутреннее законодательство этих государств, ни санкционные ограничения, но фактически это и есть тот же механизм обхода: высокотехнологичная продукция западных производителей, которая может быть использована для изготовления ракет, попадает в РФ через фирмы, выполняющие роль буферов, добавляют в ГУР.