СБУ и ГБР пришли к нардепу Аристову, отдохнувшему на Мальдивах во время войны

В СБУ сообщили, что вместе с коллегами из Госбюро расследований провели обыски у народного депутата Украины, который отдыхал на Мальдивах под видом «служебной командировки».

Депутат от политической партии «Слуга народа» Аристов покинул Украину, чтобы позагорать, несмотря на запрет на выезд для чиновников.

«Во время войны уехал отдыхать на острова в Индийском океане, — констатировали в СБУ. — Возбуждено уголовное производство по действующему заместителю председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Установлено, что в середине июля этого года депутат находился в одной из гостиниц острова Итхаафуши на Мальдивах. По предварительным данным, для нелегального выезда за пределы Украины были внесены ложные сведения в официальные документы для выезда за границу, в частности, относительно срока, цели и страны «служебной командировки» народного избранника».

СБУ уже выяснила, что в июле Аристов на три дня выехал в соседнюю европейскую страну — действительно по работе. А уже находясь там, 10 июля дистанционно открыл больничный в одной из частных клиник Киева — до 19 июля включительно. При этом в электронную систему здравоохранения внесли недостоверные сведения, так как на самом деле врач нардепа не осматривал.

«Выяснено, что депутат вместе с семьей – женой и детьми – до 22 июля находился на территории Мальдивской Республики, в гостиничном комплексе Waldorf Astoria Maldives. Во время обысков в доме депутата СБУ обнаружила загранпаспорт народного избранника, в котором содержатся отметки о выезде на Мальдивы», — прокомментировали в пресс-службе СБУ.

Уголовное производство по делу нардепа сейчас проводят по статье «служебный подлог». СБУ также проверяет заграничные контакты народного депутата.

«Также проверяется информация о возможном выезде других нардепов и чиновников на зарубежный отдых во время войны», — предупредили в СБУ.

Напомним, «слугу народа» на отдыхе разоблачили журналисты «Слідство.Інфо». Ссылаясь на информацию источников, издание написало, что нардеп во время войны отдыхал в гостиничном комплексе Waldorf Astoria Maldives на Мальдивах. Они также связались с этим отелем, где подтвердили, что Аристов был их гостем, но уже выселился. Отель, где отдыхал народный избранник, — 5-звездочный. Стоимость проживания на двоих за одну ночь, согласно ценам на сервисе Booking.com, варьируется от 100 до 323 тыс. грн. Есть и более дорогое предложение — более 1 млн грн за ночь. Какой из вариантов отдыха избрал Аристов, пока неизвестно.

А пока коллеги срочно лишают Аристова мандата. О том, что он подал соответствующее заявление, сообщил спикер ВР Руслан Стефанчук.

А пресс-секретарь фракции «Слуга народа» Юлия Палийчук заверила, что это заявление рассмотрят на ближайшем заседании ВР.