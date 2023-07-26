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Такий потужний спонсор посилить будь-яку роту – Бутусов про Арістова

Політика 11:37   26.07.2023
Юрій Бутусов
головний редактор "Цензор.НЕТ"
Такий потужний спонсор посилить будь-яку роту – Бутусов про Арістова

Арістов – заступник голови комітету по національній безпеці та обороні, тобто один з тих, хто відповідає за війну та оборонне планування… Чи він мобілізується у піхоту, щоб на собі перевірити як він готував ці роки армію до війни? Такий потужний спонсор посилить будь-яку роту.

Автор: Юрій Бутусов, головний редактор "Цензор.НЕТ"
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  • Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2023 в 11:37;

    • Кореспондент Юрій Бутусов, головний редактор "Цензор.НЕТ" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Арістов – заступник голови комітету по національній безпеці та обороні, тобто один з тих, хто відповідає за війну та оборонне…".