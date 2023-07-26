Такий потужний спонсор посилить будь-яку роту – Бутусов про Арістова
Арістов – заступник голови комітету по національній безпеці та обороні, тобто один з тих, хто відповідає за війну та оборонне планування… Чи він мобілізується у піхоту, щоб на собі перевірити як він готував ці роки армію до війни? Такий потужний спонсор посилить будь-яку роту.
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Такий потужний спонсор посилить будь-яку роту – Бутусов про Арістова»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2023 в 11:37;
Кореспондент Юрій Бутусов, головний редактор "Цензор.НЕТ" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Арістов – заступник голови комітету по національній безпеці та обороні, тобто один з тих, хто відповідає за війну та оборонне…".