Такий потужний спонсор посилить будь-яку роту – Бутусов про Арістова

Арістов – заступник голови комітету по національній безпеці та обороні, тобто один з тих, хто відповідає за війну та оборонне планування… Чи він мобілізується у піхоту, щоб на собі перевірити як він готував ці роки армію до війни? Такий потужний спонсор посилить будь-яку роту.