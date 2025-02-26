“Дестроєри в обмін на бази” – Бутусов про угоду України та США

Угода зі США щодо спільної експлуатації корисних копалин стратегічно вигідна для України. Питання можуть бути тільки у деталях, для цього й існує дипломатія. Подібні угоди президенти США укладали із союзниками й раніше. Найвідоміша угода – “дестроєри в обмін на бази” у 1940-му році, яка відбулась між США та Великою Британією… Більшість цих баз були повернуті Британії задовго до кінця терміну оренди у 40-50-х роках. Останні дві бази США закрили у 90-х, тобто значно швидше, ніж це передбачалось угодою, яка була тільки дипломатичним маневром для більш щільного залучення США у війну.