«Дестроеры в обмен на базы» — Бутусов о соглашении Украины и США
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Соглашение с США по совместной эксплуатации полезных ископаемых стратегически выгодно для Украины. Вопросы могут быть только в деталях, для этого существует дипломатия. Подобные соглашения президенты США заключали с союзниками и раньше. Самое известное соглашение — «дестроеры в обмен на базы» в 1940 году, которое состоялось между США и Великобританией… Большинство этих баз были возвращены Британии задолго до конца срока аренды в 40-50-х годах. Последние две базы США закрыли в 90-х, то есть гораздо быстрее, чем это предполагалось соглашением, которое было только дипломатическим маневром для более плотного вовлечения США в войну.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: Бутусов, добыча, металл, соглашение, сша;
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- • Дата публикации материала: 26 февраля 2025 в 09:26;
Корреспондент Юрий Бутусов, главный редактор "Цензор.НЕТ" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Соглашение с США по совместной эксплуатации полезных ископаемых стратегически выгодно для Украины. Вопросы могут быть только в деталях, для этого…".