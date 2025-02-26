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«Дестроеры в обмен на базы» — Бутусов о соглашении Украины и США

Мир 09:26   26.02.2025
Юрий Бутусов
главный редактор "Цензор.НЕТ"
«Дестроеры в обмен на базы» — Бутусов о соглашении Украины и США Скриншот

Соглашение с США по совместной эксплуатации полезных ископаемых стратегически выгодно для Украины. Вопросы могут быть только в деталях, для этого существует дипломатия. Подобные соглашения президенты США заключали с союзниками и раньше. Самое известное соглашение — «дестроеры в обмен на базы» в 1940 году, которое состоялось между США и Великобританией… Большинство этих баз были возвращены Британии задолго до конца срока аренды в 40-50-х годах. Последние две базы США закрыли в 90-х, то есть гораздо быстрее, чем это предполагалось соглашением, которое было только дипломатическим маневром для более плотного вовлечения США в войну.

Автор: Юрий Бутусов, главный редактор "Цензор.НЕТ"
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  • Корреспондент Юрий Бутусов, главный редактор "Цензор.НЕТ" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Соглашение с США по совместной эксплуатации полезных ископаемых стратегически выгодно для Украины. Вопросы могут быть только в деталях, для этого…".