Що таке фасонний прокат: види та сфери застосування

У будівництві багатьох об’єктів не обійтися без використання металевих конструкцій. Але, обираючи матеріал, покупці стикаються з труднощами. Наприклад, не знають різниці між видами прокату, необхідного для створення споруд. Результат – помилки в процесі, додаткові витрати та затягування термінів. Щоб уникнути цього, варто спочатку дізнатися, що таке якісний фасонний прокат. Це один з основних матеріалів для будівництва таких конструкцій.

Що таке фасонний прокат і в чому його відмінність від сортових видів?

Фасонний металопрокат – це вироби, які виготовляються з металу та мають складний поперечний переріз. Прикладами можуть бути швелери, кутики, рейки та двотаври. Якщо розглядати сортовий і фасонний прокат, то різниця полягає в геометрії.

Це робить його незамінним у будівництві та машинобудуванні, де потрібна жорсткість конструкції. У фасонного прокату складна геометрія, яка забезпечує високу міцність і стійкість до навантажень. Сортовий матеріал, навпаки, має простий переріз – квадрати, круги та смуги.

Фасонний прокат: основні види

Окрім основних особливостей, варто розглянути також різновиди. Далі розглянемо основні види фасонного прокату та відмінності між ними.

За критерієм форми (перерізу)

Вироби поділяють на кутики, швелери, двотаври, а також рейки та спеціальні профілі. Перший тип також поділяють на нерівнополичні та рівнополичні. Фасонний прокат у форматі двотаврів відрізняється Н-подібним перерізом, а швелери П-подібним перерізом. Спеціальні види застосовуються в транспорті та у специфічних сферах.

За критерієм обробки

Фасонний металопрокат також класифікують на 3 групи: гнутий, холоднокатаний і гарячекатаний. Кожен з них адаптований під конкретний запит. Гнутий ідеально підходить для легких конструкцій. Холоднокатаний переважно використовується там, де потрібна висока точність розмірів, а гарячекатаний застосовується у сферах, що вимагають високої міцності.

За промисловим призначенням

Цей критерій також дозволяє поділити фасонний металопрокат на 3 категорії. До них належать посилені профілі, спеціального призначення та загального призначення. Третя група підходить для будівництва (кутики та швелери), друга для машинобудування та суднобудування, а перша – для потужних конструкцій.

Поширені марки сталі у виробництві

Прокат сталевий фасонний виготовляється з різних видів металу. Найчастіше це вуглецева, легована та нержавіюча сталь. До поширених марок можна віднести 15ХСНД (відрізняється стійкістю до корозії), 30ХГСА (високі показники міцності), 09Г2С (низьколегована, стійка до низьких температур), а також Ст3сп/пс (універсальний вид для будівельних конструкцій). Вибір марки залежить від умов експлуатації та вимог до міцності.

В яких сферах може застосовуватися фасонний прокат?

Фасонні вироби з металу відзначаються відмінними експлуатаційними властивостями. Завдяки цьому їх використовують у кількох галузях:

залізнична сфера (створення рейок, елементів вагонів);

будівництво (для каркасів будівель, мостів і перекриттів);

машинобудування (рам, корпусів і деталей техніки);

енергетика (опор ЛЕП і конструкцій вітроустановок).

Окрім цього, прокат використовують у процесі зведення суден. З нього виготовляють каркаси та елементи корпусів.

Особливості виробництва виробів

Процес поділяється на 4 етапи. Перший – це виплавка сталі. Майстри створюють заготовки в печах. Далі відбувається холодна або гаряча прокатка. На цьому етапі формуються профілі на станах. Після цього їх обробляють. На спеціальних агрегатах проводиться різання, правка та нанесення покриттів. На завершення процедури перевіряється якість виробів на відповідність ДСТУ або ТУ.

Переваги та недоліки матеріалу

Серед переваг матеріалу можна виділити високі показники жорсткості та міцності, довговічність, різноманіття форм під будь-який запит, а також економічність у масовому виробництві. Але є й недоліки. До них можна віднести високу вартість деяких видів і складність в обробці через геометрію.