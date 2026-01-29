Нелегальний цех знайшли на Харківщині: що там виготовляли (фото, відео)

На Харківщині правоохоронці «накрили» підпільний цех з незаконного виготовлення сигарет.

За даними Нацполіції України, бізнес організували двоє братів. Вони залучили й інших осіб. Загалом, уточнили в Харківській обласній прокуратурі, підозрюють шість мешканців Люботина.

«Спочатку зловмисники підшукали та орендували місцевий цех, до якого завезли спецобладнання, сировину та пакувальний матеріал. Там вони самостійно виготовляли тютюнові вироби, а надалі — продавали жителям Харківщини. Товар був без належних марок акцизного податку», – розповіли в прокуратурі.

Відео: Нацполіція України

Під час обшуків правоохоронці вилучили п’ять станків для виготовлення та три станки для фасування тютюнових виробів, майже 100 кг тютюну, 190 тис. сигарет, 37 тис. гільз для сигарет, пакувальний папір для тютюнових виробів та чорнові записи.

Слідчі проводять досудове розслідування за ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) ККУ.

«Слідство триває. Наразі вирішується питання про призначення необхідних експертиз та накладення арешту на вилучене майно», – додали у прокуратурі.