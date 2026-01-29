Нелегальный цех нашли на Харьковщине: что там изготовляли (фото, видео)
На Харьковщине правоохранители «накрыли» подпольный цех по незаконному изготовлению сигарет.
По данным Нацполиции Украины, бизнес организовали два брата. Они привлекли и других. В общем, уточнили в Харьковской областной прокуратуре, подозревают шесть жителей Люботина.
«Сначала злоумышленники подыскали и арендовали местный цех, в который завезли спецоборудование, сырье и упаковочный материал. Там они самостоятельно производили табачные изделия, а в дальнейшем — продавали жителям Харьковщины. Товар был без причитающихся марок акцизного налога», — рассказали в прокуратуре.
Видео: Нацполиция Украины
В ходе обысков правоохранители изъяли пять станков для изготовления и три станка для фасовки табачных изделий, почти 100 кг табака, 190 тыс. сигарет, 37 тыс. гильз для сигарет, упаковочную бумагу для табачных изделий и черновые записи.
Следователи проводят досудебное расследование по ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировку с целью сбыта подакцизных товаров) и ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) УКУ.
«Следствие продолжается. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз и наложении ареста на изъятое имущество», — добавили в прокуратуре.
