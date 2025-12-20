Сьогодні 20 грудня 2025: яке свято та день в історії

20 грудня в Україні – День вшанування пенсіонерів та ветеранів системи МВС і Нацполіції. У 2019-му в цей день у кінопрокат вийшла остання частина “Зоряних війн” – “Скайвокер. Сходження”. У 1987-му сталася найбільш смертоносна морська катастрофа мирного часу – загинуло 4375 людей. У 1974-му народився Герой України Василь Сліпак – загиблий учасник російсько-української війни, соліст Паризької національної опери (позивний “Міф”). У 1917-му більшовики створили “ВЧК”, яка відповідала за “червоний терор”. У 1912-му учасники Лондонської мирної конференції визнали незалежність Албанії. У 1892-му американські інженери Браун та Стіллман отримали патент на пневматичні автомобільні шини.

Свята та пам’ятні дати 20 грудня

20 грудня в Україні – День вшанування пенсіонерів та ветеранів системи МВС і Національної поліції України.

У світі – Міжнародний день солідарності людей.

Також сьогодні: День “Розставте крапки над і”, День сангрії.

20 грудня в історії

20 грудня 1892 року американські інженери Олександр Браун та Джордж Стіллман отримали патент на пневматичні автомобільні шини. Докладніше.

20 грудня 1912 року учасники Лондонської мирної конференції визнали незалежність Албанії. Докладніше.

20 грудня 1917 року створили “ВЧК” – Всеросійську надзвичайну комісію з боротьби з контрреволюцією та саботажем. Докладніше.

20 грудня 1974 року народився Герой України Василь Сліпак (позивний “Міф”) – соліст Паризької національної опери, який став добровольцем ДУК “Правий сектор” і брав участь у боях російсько-української війни з 2014 по 2016 роки. Докладніше.

20 грудня 1987 року відбулася найбільш смертоносна морська катастрофа мирного часу. 4375 людей загинули внаслідок зіткнення порома “Донья Пас” (“Doña Paz”) із танкером “Вектор”. Докладніше.

20 грудня 1991 року незалежність України визнали Киргизстан та Туркменістан, встановлені дипломатичні відносини з Боснією та Герцеговиною.

20 грудня 2019 року у кінопрокат вийшла остання частина “Зоряних війн” – “Скайвокер. Сходження”. Ця стрічка стала дев’ятою частиною космічної саги та третьою з тих, що вийшли після купівлі “Діснеєм” продюсерської компанії творця “Зоряних війн” Джорджа Лукаса – Lucasfilm.

Перша зі стрічок останньої трилогії “Зоряні війни: Пробудження сили” мала значний комерційний успіх. Вона встановила історичні рекорди зборів – найбільші в перший вікенд у США та світі. А за 12 днів у світовому прокаті зібрала 1 млрд доларів США. Таким чином, “Пробудження сили” було найкасовішою стрічкою 2010-х років. Багато в чому це пояснювалось ностальгією фанатів оригінальної саги, адже у фільмі повернулися всі улюбленці публіки: Марк Гемілл (Люк Скайвокер), Керрі Фішер (принцеса Лея), Гаррісон Форд (Хан Соло), Ентоні Денієлс (робот С-3PO), Пітер Мейг’ю (Чубакка) та Кенні Бейкер (виконавець ролі ремонтного дроїда R2-D2).

Але “Скайвокер. Сходження” успіх першої зі стрічок трилогії не повторив. Він все ж таки зібрав у прокаті 1 млрд$, але не в перші дні, а за весь час. Чистий прибуток фільму оцінили у 300 млн доларів. Відгуки глядачів та критиків були невтішними. Успіху фільму не додало й те, що до знімання в ньому не дожила улюблениця публіки – виконавиця ролі принцеси Леї Керрі Фішер (вона померла в грудні 2016-го). Її образ зберегли у фільмі, використавши раніше зняті сцени. Рейтинг фінальної частини “Зоряних війн” на основних американських платформах – нижчий від усіх інших частин саги. Критики здебільшого не “громили” стрічку, але висловлювали розчарування. Загалом і вони, і глядачі зійшлися на тому, що “Скайвокер. Сходження” не став відкриттям чи несподіванкою, а просто поставив крапку, яку треба було поставити.

Церковне свято 20 грудня

20 грудня – передсвято Різдва Христового. Вшановують пам’ять священномученика Ігнатiя Богоносця. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо голосно щебечуть синиці – буде холодно.

Якщо на небі сині хмари – буде тепло, а якщо білі – здійметься вітер.

За погодою на 20 грудня визначають, яким буде наступний серпень: якщо в цей день сльота і хуртовина, то в серпні буде холодно й дощитиме, якщо ясно й мороз – серпень буде сонячним і спекотним.

Що не можна робити 20 грудня

Не можна пускати в дім незнайомців.

Не можна важко працювати.

Не бажано давати та брати гроші в борг.