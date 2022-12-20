Сьогодні 20 грудня: яке свято та день в історії

20 грудня за церковним календарем – пам’ять святителя Амвросія. У світі – Міжнародний день солідарності. Також цього дня створили “ВЧК”, співробітників якої згодом назвали “чекістами”.

Свята та пам’ятні дати 20 грудня

Державні та професійні свята України цього дня не відзначають.

У світі під егідою ООН відбувається Міжнародний день солідарності людей.

20 грудня в історії

20 грудня 1917 року була утворена сумнозвісна “ВЧК” – Всеросійська надзвичайна комісія з боротьби з контрреволюцією та саботажем. Її очолив революційний фанатик Фелікс Дзержинський. До того, як стати палким революціонером та катом, він був польським дворянином. “ВЧК” проводила масові позасудові репресії та запровадила так званий “червоний терор”. Його жертвами стали тисячі людей, яких, за офіційною версією, знищували за “класовим принципом”. Однак, насправді, часто “провина” жертв була абсолютно вигадана, адже жодного суду та дізнання не проводили.

Сам Дзержинський з приводу принципів діяльності своєї контори говорив наступне: “Нехай робітничий клас розчавить масовим терором гідру контрреволюції! Нехай вороги робітничого класу знають, що кожен затриманий зі зброєю в руках буде розстріляний на місці, що кожен, хто наважиться на найменшу пропаганду проти радянської влади , буде негайно заарештований і ув’язнений до концентраційного табору”.

Наразі головна асоціація, що викликається російськомовним скороченням “ВЧК” в українців – це слово “чекіст”. Саме так називали “співробітників” цієї комуністичної інквізиції.

20 грудня 1991 року – незалежність України визнали Киргизстан та Туркменістан.

Церковне свято 20 грудня

20 грудня християни вшановують пам’ять святителя Амвросія, єпископа Медіоланського.

Святий Амвросій жив у IV столітті. Він народився у багатій римській родині. Здобув чудову освіту й обійняв посаду правителя провінцій Лігурії та Емілії. Одного разу він прийшов у храм у Медіолані (сучасному Мілані), де обирали єпископа – метою Амвросія було вирішити суперечки між православними та аріанами та не допустити безладів. Але коли Амвросій увійшов, пролунала фраза, сказана ніби дитячим голосом: “Амвросій – єпископ”. Віруючі та імператор Валентин побачили в цьому вибір Бога. Амвросій тоді готувався до хрещення, він відмовлявся з посади єпископа. Втім, дарма. Йому довелося погодитися з волею більшості.

Амвросій хрестився та за вісім днів пройшов усі церковні сходни та був висвячений на єпископа. Після цього він роздав бідним своє майно, а потім почав вивчати Писання. Протягом свого служіння у сані єпископа Амвросій боровся проти єресі та залишків язичництва. Останні роки життя провів у молитвах, помер у 397 році. В історію церкви святий Амвросій увійшов як перетворювач церковного співу: він запровадив спокійний такт, правильні ритми та мелодії у співі.

Народні прикмети

Якщо йтиме мокрий сніг, наступне літо буде дощовим.

Якщо сніг сухий – чекайте посухи наступного літа.

Що не можна робити 20 грудня

Не можна веселитися – і так до самого Різдва.

Не можна лаятись.

Не можна позичати.