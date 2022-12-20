Сегодня 20 декабря: какой праздник и день в истории

20 декабря по церковному календарю – память святителя Амвросия. В мире – Международный день солидарности. Также в этот день создали «ВЧК», сотрудников которой со временем назвали «чекистами».

Праздники и памятные даты 20 декабря

Государственные и профессиональные праздники Украины в этот день не отмечают.

В мире под эгидой ООН проходит Международный день солидарности людей.

20 декабря в истории

20 декабря 1917 года была образована печально известная «ВЧК» — Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Ее возглавил революционный фанатик Феликс Дзержинский. До того, как стать пылким революционером и палачом, он был польским дворянином. «ВЧК» проводила массовые внесудебные репрессии и внедрила так называемый «красный террор». Его жертвами стали тысячи людей, которых, по официальной версии, уничтожали по «классовому принципу». Однако, на самом деле, часто «вина» жертв была абсолютно придумана, ведь никакого суда и дознания не проводили.

Сам Дзержинский по поводу принципов деятельности своей конторы говорил следующее: «Пусть рабочий класс раздавит массовым террором гидру контрреволюции! Пусть враги рабочего класса знают, что каждый задержанный с оружием в руках будет расстрелян на месте, что каждый, кто осмелится на малейшую пропаганду против советской власти, будет немедленно арестован и заключен в концентрационный лагерь».

Сейчас главная ассоциация, вызываемая русскоязычным сокращением «ВЧК» у украинцев – это слово «чекист». Именно так называли «сотрудников» этой коммунистической инквизиции.

20 декабря 1991 года – независимость Украины признали Кыргызстан и Туркменистан.

Церковный праздник 20 декабря

20 декабря христиане чтят память святителя Амвросия, епископа Медиоланского.

Святой Амвросий жил в IV веке. Он родился в богатой римской семье. Получил прекрасное образование и занял должность правителя провинций Лигурии и Эмилии. Однажды он пришел в храм в Медиолане (современном Милане), где избирали епископа – целью Амвросия было разрешить споры, возникшие между православными и арианами, и не допустить беспорядков. Но когда Амвросий вошел, раздалась фраза, сказанная будто бы детским голосом: «Амвросий — епископ». Верующие и император Валентин увидели в этом выбор Бога. Амвросий тогда готовился к крещению, он отказывался от должности епископа. Впрочем, зря. Ему пришлось согласиться с волей большинства.

Амвросий крестился и за восемь дней прошел все церковные ступени и был рукоположен в епископа. После этого он раздал бедным свое имущество, а затем начал изучать Священное Писание. В течение своего служения в сане епископа Амвросий боролся против ереси и остатков язычества. Последние годы жизни провел в молитвах, умер в 397 году. В историю церкви святой Амвросий вошел как преобразователь церковного пения: он ввел размеренный такт, правильные ритмы и мелодии в пении.

Народные приметы

Если идет мокрый снег, следующее лето будет дождливым.

Если снег сухой – ждите засухи следующим летом.

Что нельзя делать 20 декабря

Нельзя веселиться – и так до самого Рождества.

Нельзя ругаться.

Нельзя брать взаймы.