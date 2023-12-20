Сьогодні 20 грудня: яке свято та день в історії

20 грудня 1892 року американські інженери Браун та Стіллман отримали патент на пневматичні автомобільні шини. 1912-го учасники Лондонської мирної конференції визнали незалежність Албанії. У 1917-му більшовики створили “ВЧК”, яка відповідала за “червоний терор”. 1974-го народився Герой України Василь Сліпак – загиблий учасник російсько-української війни, соліст Паризької національної опери (позивний “Міф”).

Свята та пам’ятні дати 20 грудня

20 грудня в Україні – День вшанування пенсіонерів та ветеранів МВС.

У світі – Міжнародний день солідарності людей.

Також відзначають: День гри та День “Розставте крапки над і”.

20 грудня в історії

20 грудня 1892 року американські інженери Олександр Браун та Джордж Стіллман отримали патент на пневматичні автомобільні шини.

До впровадження їх розробки у виробництво шини для автомобілів виготовляли з монолітної гуми, що, звичайно, робило подорожі малокомфортними та не дозволяло розвинути значну швидкість. Виробництво нових шин розпочали на заводі з виробництва гуми у Хартфорді (штат Коннектикут) у 1895 році. У тому ж році виріб прославився в США, адже такі шини використовував Чарльз Дьюрі – інженер-автовиробник – на своєму одноциліндровому автомобілі “Duryea Motor Wagon”. Цей автомобіль виграв у перегонах, організованих у червні 1895 року виданням “Chicago Times-Herald”. Водій подолав відстань 54 милі (майже 87 км) за 7 годин 53 хвилини, тобто зі швидкістю понад 11 км на годину. Така реклама стала в пригоді винахідникам. Їхній шинний бізнес пішов у гору.

20 грудня 1912 року учасники Лондонської мирної конференції визнали незалежність Албанії.

Перша Албанська держава утворилася ще в XII столітті. Але територія країни завжди була в епіцентрі воєн – Венеції, Візантійської імперії, згодом – Сербії. У середині XIV століття країну завоювало Сербське царство, але за ним – до кінця століття – прийшли турки. Під владою Османської імперії територія Албанії перебувала протягом 500 років. Національно-визвольний рух при цьому постійно зберігався та максимально активізувався в XIX столітті. Спроби створення національного конгресу, громадських та просвітницьких організацій жорстко придушили на початку ХХ століття. Турецька влада розпочала репресії та ввела тілесні покарання на албанських територіях. Але це тільки збурило народ – у 1910-х спалахнуло повстання, метою якого було отримати для Албанії автономію. 23 серпня 1912 року влада Османської імперії пішла на певні поступки, оголосивши про перемир’я і надання деякої автономії албанцям. Але відповідну адміністративну реформу так і не провели. А вже у жовтні 1912-го вибухнула Перша Балканська війна. На її тлі політики та громадські діячі Албанії зібрали з’їзд 28 листопада, на якому проголосили незалежність та сформували тимчасовий уряд. Уже 20 грудня на Лондонській мирній конференції визнали незалежність Албанії (конференція проходила за участю послів Болгарії, Сербії, Чорногорії, Греції та Османської імперії). Згодом це рішення закріпили у Лондонському мирному договорі від 30 травня 1913 року.

20 грудня 1917 року створили “ВЧК” – Всеросійську надзвичайну комісію з боротьби з контрреволюцією та саботажем. Її очолив революційний фанатик Фелікс Дзержинський. “ВЧК” проводила масові позасудові репресії та запровадила так званий червоний терор. Докладніше.

20 грудня 1974 року народився Герой України Василь Сліпак (позивний “Міф”) – соліст Паризької національної опери, який став добровольцем ДУК “Правий сектор” і брав участь у боях російсько-української війни з 2014 по 2016 роки.

Василь Сліпак виріс у львівській родині робітників автобусного заводу. Ніхто із його родичів професійно не займався музикою. Ще в дитинстві у хлопчика виявили унікальний голос, у дев’ять років він уже співав у місцевому хорі, а у 18 вступив до музичного інституту ім. Лисенка. Першу видатну нагороду завоював у 20 років, отримавши Гран-прі та Гран-прі глядацьких симпатій на конкурсі ораторії та пісні “Гран-Прі France Telecom” у Франції. У 22 роки Сліпак став солістом Паризької національної опери.

“Мав величезний діапазон голосу, співаючи одночасно контртенором та баритоном. Провів кілька успішних сольних турів по Європі. На міжнародному фестивалі оперних співаків в Армеле арію “Тореадор” у виконанні Василя Сліпака назвали найкращим чоловічим виступом. У Франції Василь Сліпак прожив 19 років. Попри те, він не поривав зв’язків з Україною. Двічі відмовлявся від пропозиції прийняти французьке громадянство, лишаючись громадянином України”, — пише про Героя України Український інститут національної пам’яті.

Сліпак був учасником Майдану у 2004 році та активно підтримував Революцію гідності. Через контракти він не міг приїхати до України восени 2013-го, але організовував акції на підтримку українського Євромайдану в Парижі, координував волонтерський рух та акції на підтримку України. А влітку 2014-го вів мітинг у Парижі – акцію протесту проти візиту до столиці Франції Путіна. На початку АТО кілька разів привозив гуманітарну допомогу до зони бойових дій. Згодом приєднався до лав ДУК “ПС”. Воював у районі Пісків, Донецького аеропорту, Авдіївки, під Маріуполем, отримав поранення. Свій позивний “Міф” отримав на честь Мефістофеля – однієї з найвідоміших своїх партій у Паризькій опері. Сліпак загинув від кулі ворожого снайпера 29 червня 2016 року біля міста Дебальцеве. При цьому ціною свого життя кулеметник “Міф” врятував побратимів. Він став першим воїном-добровольцем, ушанованим званням Героя України (2017 року, посмертно). Також посмертно нагороджений орденом “За мужність” І ступеня. Похований на Личаківському цвинтарі у Львові.

20 грудня 1991 року незалежність України визнали Киргизстан та Туркменістан, встановлені дипломатичні відносини з Боснією та Герцеговиною.

Церковне свято 20 грудня

20 грудня за новим церковним календарем в Україні – передсвято Різдва Христового. Вшановують пам’ять священномученика Ігнатiя Богоносця. Він народився в Сирії в останні роки життя Христа. Був учнем апостола та євангеліста Йоана Богослова. Також був близький до апостола Петра та супроводжував його в деяких його апостольських подорожах. Згодом Ігнатій став єпископом в Антіохії. Керував церквою тут протягом 40 років. У 107-му році про Ігнатія дізнався імператор Траян. Він викликав єпископа до себе та вимагав від того припинити проповідувати Христа. Старець відмовився. Тоді його в кайданах послали до Риму, де на втіху народу віддали на роздертя звірам у Колізеї. Дорогою до Риму він написав сім послань, які збереглися до наших днів. У своїх посланнях святий Ігнатій описав апостольську епоху, а також попросив християн не намагатися врятувати його від смерті. Ігнатій загинув, а Траян, почувши про мужність святителя, припинив гоніння на християн.

Народні прикмети

Якщо голосно щебечуть синиці – буде холодно.

Якщо на небі сині хмари – буде тепло, а якщо білі – здійметься вітер.

За погодою на 20 грудня визначають, яким буде наступний серпень: якщо в цей день сльота і хуртовина, то в серпні буде холодно й дощитиме, якщо ясно й мороз – серпень буде сонячним і спекотним.

Що не можна робити 20 грудня

Не можна пускати в дім незнайомців.

Не можна важко працювати.

Не бажано давати та брати гроші в борг.