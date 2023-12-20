Сегодня 20 декабря: какой праздник и день в истории

20 декабря 1892 года американские инженеры Браун и Стиллман получили патент на пневматические автомобильные шины. В 1912-м участники Лондонской мирной конференции признали независимость Албании. В 1917-м большевики создали «ВЧК», которая отвечала за «красный террор». В 1974-м родился Герой Украины Василий Слипак – погибший участник российско-украинской войны, солист Парижской национальной оперы (позывной «Миф»).

Праздники и памятные даты 20 декабря

20 декабря в Украине — День чествования пенсионеров и ветеранов МВД.

В мире – Международный день солидарности людей.

Также отмечают: День игры и День «Расставьте точки над і».

20 декабря в истории

20 декабря 1892 года американские инженеры Александр Браун и Джордж Стиллман получили патент на пневматические автомобильные шины.

До внедрения их разработки в производство шины для автомобилей производили из монолитной резины, что, конечно, делало путешествия малокомфортными и не позволяло развить значительную скорость. Производство новых шин начали на заводе по производству резины в Хартфорде (штат Коннектикут) в 1895 году. В том же году изделие прославилось в США, ведь такие шины использовал Чарльз Дьюри – инженер-автопроизводитель – на своем одноцилиндровом автомобиле «Duryea Motor Wagon». Этот автомобиль выиграл в гонке, организованной в июне 1895 года изданием «Chicago Times-Herald». Водитель преодолел расстояние в 54 мили (почти 87 км) за 7 часов 53 минуты, то есть со скоростью более 11 км в час. Такая реклама пригодилась изобретателям. Их шинный бизнес пошел в гору.

20 декабря 1912 года участники Лондонской мирной конференции признали независимость Албании.

Первое Албанское государство образовалось еще в XII веке. Но территория страны постоянно была в эпицентре войн – Венеции, Византийской империи, впоследствии – Сербии. В середине XIV века страну завоевало Сербское царство, но вслед за ним – к концу века – пришли турки. Под властью Османской империи территория Албании находилась в течение 500 лет. Национально-освободительное движение при этом постоянно сохранялось и максимально активизировалось в XIX веке. Попытки создания национального конгресса, общественных и просветительских организаций жестко подавили в начале XX века. Турецкие власти начали репрессии и ввели телесные наказания на албанских территориях. Но это только взбудоражило народ – в 1910-х вспыхнуло восстание, целью которого было получить для Албании автономию. 23 августа 1912 года власти Османской империи пошли на определенные уступки, объявив о перемирии и предоставлении некоторой автономии албанцам. Но соответствующую административную реформу так и не провели. А уже в октябре 1912-го разразилась Первая Балканская война. На ее фоне политики и общественные деятели Албании собрали съезд 28 ноября, на котором провозгласили независимость и сформировали временное правительство. Уже 20 декабря на Лондонской мирной конференции признали независимость Албании (конференция проходила при участии послов Болгарии, Сербии, Черногории, Греции и Османской империи). Впоследствии это решение закрепили в Лондонском мирном договоре от 30 мая 1913 года.

20 декабря 1917 года создали ВЧК — Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Ее возглавил революционный фанатик Феликс Дзержинский. ВЧК проводила массовые внесудебные репрессии и ввела так называемый красный террор. Подробнее.

20 декабря 1974 года родился Герой Украины Василий Слипак (позывной «Миф») – солист Парижской национальной оперы, ставший добровольцем ДУК «Правый сектор» и участвовавший в боях российско-украинской войны с 2014 по 2016 годы.

Василий Слипак вырос во львовской семье рабочих автобусного завода. Никто из его родственников профессионально не занимался музыкой. Еще в детстве у мальчика обнаружили уникальный голос, в девять лет он уже пел в местном хоре, а в 18 поступил в музыкальный институт им. Лысенко. Первую выдающуюся награду завоевал в 20 лет, получив Гран-при и Гран-при зрительских симпатий на конкурсе оратории и песни «Гран-При France Telecom» во Франции. В 22 года Слипак стал солистом Парижской национальной оперы.

«У него был огромный диапазон голоса, пел одновременно контртенором и баритоном. Провел несколько успешных сольных туров по Европе. На международном фестивале оперных певцов в Армеле арию «Тореадор» в исполнении Василия Слипака назвали лучшим мужским выступлением. Во Франции Василий Слипак прожил 19 лет. Несмотря на это, он не порывал связей с Украиной. Дважды отказывался от предложения принять французское гражданство, оставаясь гражданином Украины», — пишет о Герое Украины Украинский институт национальной памяти.

Слипак был участником Майдана в 2004 году и активно поддерживал Революцию достоинства. Из-за контрактов он не мог приехать в Украину осенью 2013-го, но организовывал акции в поддержку украинского Евромайдана в Париже, координировал волонтерское движение и акции в поддержку Украины. А летом 2014-го вел митинг в Париже – акцию протеста против визита в столицу Франции Путина. В начале АТО несколько раз привозил гуманитарную помощь в зону боевых действий. Впоследствии присоединился к рядам ДУК «ПС». Воевал в районе Песков, Донецкого аэропорта, Авдеевки, под Мариуполем, получил ранения. Свой позывной «Миф» получил в честь Мефистофеля – одной из самых знаменитых своих партий в Парижской опере. Слипак погиб от пули вражеского снайпера 29 июня 2016 года возле города Дебальцево. При этом ценой своей жизни пулеметчик «Миф» спас побратимов. Он стал первым воином-добровольцем, удостоенным звания Героя Украины (в 2017 году, посмертно). Также посмертно награжден орденом «За мужество» I степени. Похоронен на Лычаковском кладбище во Львове.

20 декабря 1991 года независимость Украины признали Кыргызстан и Туркменистан, установлены дипломатические отношения с Боснией и Герцеговиной.

Церковный праздник 20 декабря

20 декабря по новому церковному календарю в Украине — предпразднество Рождества Христова. Чтят память священномученика Игнатия Богоносца. Он родился в Сирии в последние годы жизни Христа. Был учеником апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Также был близок к апостолу Петру и сопровождал его в некоторых его апостольских путешествиях. Впоследствии Игнатий стал епископом в Антиохии. Руководил церковью здесь в течение 40 лет. В 107-м году об Игнатии узнал император Траян. Он призвал епископа к себе и потребовал от него прекратить проповедовать о Христе. Старец отказался. Тогда его в кандалах послали в Рим, где на потеху народу отдали на растерзание зверям в Колизее. По дороге в Рим он написал семь посланий, сохранившихся до наших дней. В своих посланиях святой Игнатий описал апостольскую эпоху, а также попросил христиан не пытаться спасти его от смерти. Игнатий погиб, а Траян, услышав о мужестве святителя, прекратил гонения на христиан.

Народные приметы

Если громко щебечут синицы – будет холодно.

Если на небе синие облака – будет тепло, а если белые – поднимется ветер.

По погоде на 20 декабря определяют, каким будет следующий август: если в этот день слякоть и метель, то в августе будет холодно и дождливо, если ясно и мороз — август будет солнечным и жарким.

Что нельзя делать 20 декабря

Нельзя пускать в дом незнакомцев.

Нельзя тяжело работать.

Не желательно давать и брать деньги взаймы.