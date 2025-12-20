Сегодня 20 декабря 2025: какой праздник и день в истории
20 декабря в Украине – День чествования пенсионеров и ветеранов системы МВД и Нацполиции. В 2019-м в этот день в кинопрокат вышла последняя часть «Звездных войн» – «Скайуокер. Восход». В 1987-м произошла самая смертоносная морская катастрофа мирного времени – погибли 4375 человек. В 1974-м родился Герой Украины Василий Слипак – погибший участник российско-украинской войны, солист Парижской национальной оперы (позывной «Миф»). В 1917-м большевики создали ВЧК, которая отвечала за красный террор. В 1912-м участники Лондонской мирной конференции признали независимость Албании. В 1892-м американские инженеры Браун и Стиллман получили патент на пневматические автомобильные шины.
Праздники и памятные даты 20 декабря
20 декабря в Украине – День чествования пенсионеров и ветеранов системы МВД и Национальной полиции Украины.
В мире – Международный день солидарности людей.
Также сегодня: День «Расставьте точки над i», День сангрии.
20 декабря в истории
20 декабря 1892 года американские инженеры Александр Браун и Джордж Стиллман получили патент на пневматические автомобильные шины. Подробнее.
20 декабря 1912 года участники Лондонской мирной конференции признали независимость Албании. Подробнее.
20 декабря 1917 года создали ВЧК — Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Подробнее.
20 декабря 1974 года родился Герой Украины Василий Слипак (позывной «Миф») – солист Парижской национальной оперы, ставший добровольцем ДУК «Правый сектор» и участвовавший в боях российско-украинской войны с 2014 по 2016 годы. Подробнее.
20 декабря 1987 года произошла наиболее смертоносная морская катастрофа мирного времени. 4375 человек погибли в результате столкновения парома «Донья Пас» («Doña Paz») с танкером «Вектор». Подробнее.
20 декабря 1991 года независимость Украины признали Кыргызстан и Туркменистан, установлены дипломатические отношения с Боснией и Герцеговиной.
20 декабря 2019 года в кинопрокат вышла последняя часть «Звездных войн» – «Скайуокер. Восход». Эта лента стала девятой частью космической саги и третьей из вышедших после покупки «Диснеем» продюсерской компании создателя «Звездных войн» Джорджа Лукаса – Lucasfilm.
Первая из лент последней трилогии «Звездные войны: Пробуждение силы» имела значительный коммерческий успех. Она установила исторические рекорды сборов – крупнейшие в первый уик-энд в США и мире. А за 12 дней в мировом прокате собрала 1 млрд $. Таким образом, «Пробуждение силы» было самой кассовой лентой 2010-х годов. Во многом это объяснялось ностальгией фанатов оригинальной саги, ведь в фильме вернулись все любимцы публики: Марк Хэмилл (Люк Скайуокер), Кэрри Фишер (принцесса Лея), Харрисон Форд (Хан Соло), Энтони Дэниелс (робот С-3PO) и Питер Мейхью (Чубакка) и Кенни Бейкер (исполнитель роли ремонтного дроида R2-D2)
Но «Скайуокер. Восход» успех первой из лент трилогии не повторил. Он все же собрал в прокате 1 млрд$, но не в первые дни, а за все время. Чистую прибыль фильма оценили в 300 млн долларов. Отзывы зрителей и критиков были нелестными. Успеха фильму не добавило и то, что до съемок в нем не дожила любимица публики – исполнительница роли принцессы Леи Кэрри Фишер (она умерла в декабре 2016-го). Ее образ сохранили в фильме, использовав ранее отснятые сцены. Рейтинг финальной части «Звездных войн» на основных американских платформах – ниже всех остальных частей саги. Критики в большинстве своем не «громили» ленту, но выражали разочарование. В целом и они, и зрители сошлись на том, что «Скайуокер. Восход» не стал открытием или неожиданностью, а просто поставил точку, которую нужно было поставить.
Церковный праздник 20 декабря
20 декабря — предпразднество Рождества Христова. Чтят память священномученика Игнатия Богоносца. Подробнее.
Народные приметы
Если громко щебечут синицы – будет холодно.
Если на небе синие облака – будет тепло, а если белые – поднимется ветер.
По погоде на 20 декабря определяют, каким будет следующий август: если в этот день слякоть и метель, то в августе будет холодно и дождливо, если ясно и мороз — август будет солнечным и жарким.
Что нельзя делать 20 декабря
Нельзя пускать в дом незнакомцев.
Нельзя тяжело работать.
Не желательно давать и брать деньги взаймы.
Новости по теме:
- Категории: Календарь, Культура, Мир, Общество, Политика, Происшествия, Украина; Теги: история, прокат, свято, фильм, церковный праздник;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Сегодня 20 декабря 2025: какой праздник и день в истории», то посмотрите больше в разделе Календарь на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 20 декабря 2025 в 06:00;