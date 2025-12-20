Сегодня 20 декабря 2025: какой праздник и день в истории

20 декабря в Украине – День чествования пенсионеров и ветеранов системы МВД и Нацполиции. В 2019-м в этот день в кинопрокат вышла последняя часть «Звездных войн» – «Скайуокер. Восход». В 1987-м произошла самая смертоносная морская катастрофа мирного времени – погибли 4375 человек. В 1974-м родился Герой Украины Василий Слипак – погибший участник российско-украинской войны, солист Парижской национальной оперы (позывной «Миф»). В 1917-м большевики создали ВЧК, которая отвечала за красный террор. В 1912-м участники Лондонской мирной конференции признали независимость Албании. В 1892-м американские инженеры Браун и Стиллман получили патент на пневматические автомобильные шины.

Праздники и памятные даты 20 декабря

20 декабря в Украине – День чествования пенсионеров и ветеранов системы МВД и Национальной полиции Украины.

В мире – Международный день солидарности людей.

Также сегодня: День «Расставьте точки над i», День сангрии.

20 декабря в истории

20 декабря 1892 года американские инженеры Александр Браун и Джордж Стиллман получили патент на пневматические автомобильные шины. Подробнее.

20 декабря 1912 года участники Лондонской мирной конференции признали независимость Албании. Подробнее.

20 декабря 1917 года создали ВЧК — Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Подробнее.

20 декабря 1974 года родился Герой Украины Василий Слипак (позывной «Миф») – солист Парижской национальной оперы, ставший добровольцем ДУК «Правый сектор» и участвовавший в боях российско-украинской войны с 2014 по 2016 годы. Подробнее.

<br />

20 декабря 1987 года произошла наиболее смертоносная морская катастрофа мирного времени. 4375 человек погибли в результате столкновения парома «Донья Пас» («Doña Paz») с танкером «Вектор». Подробнее.

20 декабря 1991 года независимость Украины признали Кыргызстан и Туркменистан, установлены дипломатические отношения с Боснией и Герцеговиной.

20 декабря 2019 года в кинопрокат вышла последняя часть «Звездных войн» – «Скайуокер. Восход». Эта лента стала девятой частью космической саги и третьей из вышедших после покупки «Диснеем» продюсерской компании создателя «Звездных войн» Джорджа Лукаса – Lucasfilm.

<br />

Первая из лент последней трилогии «Звездные войны: Пробуждение силы» имела значительный коммерческий успех. Она установила исторические рекорды сборов – крупнейшие в первый уик-энд в США и мире. А за 12 дней в мировом прокате собрала 1 млрд $. Таким образом, «Пробуждение силы» было самой кассовой лентой 2010-х годов. Во многом это объяснялось ностальгией фанатов оригинальной саги, ведь в фильме вернулись все любимцы публики: Марк Хэмилл (Люк Скайуокер), Кэрри Фишер (принцесса Лея), Харрисон Форд (Хан Соло), Энтони Дэниелс (робот С-3PO) и Питер Мейхью (Чубакка) и Кенни Бейкер (исполнитель роли ремонтного дроида R2-D2)

Но «Скайуокер. Восход» успех первой из лент трилогии не повторил. Он все же собрал в прокате 1 млрд$, но не в первые дни, а за все время. Чистую прибыль фильма оценили в 300 млн долларов. Отзывы зрителей и критиков были нелестными. Успеха фильму не добавило и то, что до съемок в нем не дожила любимица публики – исполнительница роли принцессы Леи Кэрри Фишер (она умерла в декабре 2016-го). Ее образ сохранили в фильме, использовав ранее отснятые сцены. Рейтинг финальной части «Звездных войн» на основных американских платформах – ниже всех остальных частей саги. Критики в большинстве своем не «громили» ленту, но выражали разочарование. В целом и они, и зрители сошлись на том, что «Скайуокер. Восход» не стал открытием или неожиданностью, а просто поставил точку, которую нужно было поставить.

Церковный праздник 20 декабря

20 декабря — предпразднество Рождества Христова. Чтят память священномученика Игнатия Богоносца. Подробнее.

Народные приметы

Если громко щебечут синицы – будет холодно.

Если на небе синие облака – будет тепло, а если белые – поднимется ветер.

По погоде на 20 декабря определяют, каким будет следующий август: если в этот день слякоть и метель, то в августе будет холодно и дождливо, если ясно и мороз — август будет солнечным и жарким.

Что нельзя делать 20 декабря

Нельзя пускать в дом незнакомцев.

Нельзя тяжело работать.

Не желательно давать и брать деньги взаймы.