Сегодня 20 декабря: какой праздник и день в истории
20 декабря в Украине – День чествования пенсионеров и ветеранов системы МВД. В 1987 году в этот день произошла самая смертоносная морская катастрофа мирного времени — погибли 4375 человек. В 1974-м родился Герой Украины Василий Слипак – погибший участник российско-украинской войны, солист Парижской национальной оперы (позывной «Миф»). В 1917-м большевики создали ВЧК, которая отвечала за «красный террор». В 1912-м участники Лондонской мирной конференции признали независимость Албании. В 1892-м американские инженеры Браун и Стиллман получили патент на пневматические автомобильные шины.
Праздники и памятные даты 20 декабря
20 декабря в Украине – День чествования пенсионеров и ветеранов системы МВД.
В мире – Международный день солидарности людей.
Также сегодня: День аутсайдеров (или День неудачника – его отмечают ежегодно в третью пятницу декабря), День безобразного рождественского свитера в США (третья пятница декабря), День «Расставьте точки над «і».
20 декабря в истории
20 декабря 1892 года американские инженеры Александр Браун и Джордж Стиллман получили патент на пневматические автомобильные шины. Подробнее.
20 декабря 1912 года участники Лондонской мирной конференции признали независимость Албании. Подробнее.
20 декабря 1917 года создали ВЧК — Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Подробнее.
20 декабря 1974 года родился Герой Украины Василий Слипак (позывной «Миф») – солист Парижской национальной оперы, ставший добровольцем ДУК «Правый сектор» и участвовавший в боях российско-украинской войны с 2014 по 2016 годы. Подробнее.
20 декабря 1987 года произошла наиболее смертоносная морская катастрофа мирного времени. 4375 человек погибли в результате столкновения парома «Донья Пас» («Doña Paz») с танкером «Вектор». Выжили только 26 человек. В начале своей истории паром принадлежал японской компании, курсировал по территориальным водам Японии и по техническим характеристикам мог перевозить 608 пассажиров. Однако на момент крушения на борту было в разы больше людей, значительное количество перевозили нелегально.
Филиппинский оператор пассажирских паромных перевозок «Sulpicio Lines» приобрел судно в 1975 году. С этого времени паром совершал рейсы между столицей Филиппин Манилой и портовым городом Таклобан с остановкой в порту города Катбалоган. По этому маршруту «Донья Пас» двигалась дважды в неделю. Роковое столкновение произошло, когда паром проходил по проливу Табла рядом с островом Мариндуке.
Выжившие рассказывали, что большинство пассажиров на пароме спали. Причиной гибели такого количества людей стало то, что в момент столкновения на танкере загорелось топливо. Он перевозил 8800 баррелей бензина и нефтепродуктов. Загорелись оба судна, и даже пленка на поверхности воды вокруг пылала. Команда парома также не проявила особого профессионализма в деле спасения пассажиров. Не смогли даже открыть металлические шкафчики, где под замком хранили спасательные жилеты. Люди в панике прыгали за борт, где: либо горели в топливе, либо тонули, либо могли стать жертвами местных акул. Этот ад длился несколько часов: «Донья Пас» затонул через два часа после столкновения, а «Вектор» — через четыре.
Немногих из тех, кто смог выжить, подобрал корабль «MV Don Claudio», который находился относительно недалеко от места трагедии. Моряки издалека заметили взрыв и последующий пожар и прибыли на место. Однако из воды подняли на борт живыми только 26 человек: 24 пассажира парома и двух моряков танкера. Из экипажа парома никто не выжил.
Дальнейшее расследование обвинило в халатности команды обоих суден. Как выяснилось, и на пароме, и на танкере даже не было навигационных приборов. У «Вектора» не было лицензии на морские перевозки — фактически он ходил нелегально. Что касается парома, то он взял на борт в разы больше пассажиров, чем это было предусмотрено ТТХ. Это выяснили практически сразу. Ведь из 26 выживших пассажиров только пятеро были указаны в официальном списке (манифесте), а из 21 тела, которое идентифицировали на месте катастрофы, в манифесте был только один. С появлением все новых свидетельств масштаб трагедии несколько раз переоценивали. В результате выяснилось, что «лишними» на борту было более 2000 пассажиров. Также следствие установило, что в момент крушения на капитанском мостике «Донья Пас» был только один моряк. Остальные члены экипажа отдыхали, пили пиво и смотрели телевизор. Просматривал фильм в своей каюте и капитан. Еще один штрих к этой картине: ни один из кораблей не подал сигнала SOS – будь то из-за неисправности радиостанций или из-за паники. Поэтому на берегу о трагедии узнали через восемь часов после нее, когда спасти кого-либо уже почти не было надежды.
В 2019-м останки «Донья Пас» и «Вектора» на дне океана исследовали ученые экспедиции «Petrel».
20 декабря 1991 года независимость Украины признали Кыргызстан и Туркменистан, установлены дипломатические отношения с Боснией и Герцеговиной.
Церковный праздник 20 декабря
20 декабря — предпразднество Рождества Христова. Чтят память священномученика Игнатия Богоносца. Он родился в Сирии в последние годы жизни Христа. Был учеником апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Также был близок к апостолу Петру и сопровождал его в некоторых его апостольских путешествиях. Впоследствии Игнатий стал епископом в Антиохии. Руководил церковью здесь в течение 40 лет. В 107-м году об Игнатии узнал император Траян. Он призвал епископа к себе и потребовал от него прекратить проповедовать о Христе. Старец отказался. Тогда его в кандалах послали в Рим, где на потеху народу отдали на растерзание зверям в Колизее. По дороге в Рим он написал семь посланий, сохранившихся до наших дней. В своих посланиях святой Игнатий описал апостольскую эпоху, а также попросил христиан не пытаться спасти его от смерти. Игнатий погиб, а Траян, услышав о мужестве святителя, прекратил гонения на христиан.
Народные приметы
Если громко щебечут синицы – будет холодно.
Если на небе синие облака – будет тепло, а если белые – поднимется ветер.
По погоде на 20 декабря определяют, каким будет следующий август: если в этот день слякоть и метель, то в августе будет холодно и дождливо, если ясно и мороз — август будет солнечным и жарким.
Что нельзя делать 20 декабря
Нельзя пускать в дом незнакомцев.
Нельзя тяжело работать.
Не желательно давать и брать деньги взаймы.
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- • Дата публикации материала: 20 декабря 2024 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20 декабря в Украине – День чествования пенсионеров и ветеранов системы МВД. В 1987 году в этот день произошла самая смертоносная морская катастрофа мирного времени ".