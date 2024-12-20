Сьогодні 20 грудня: яке свято та день в історії

20 грудня в Україні – День вшанування пенсіонерів та ветеранів системи МВС. У 1987 році в цей день сталася найбільш смертоносна морська катастрофа мирного часу – загинуло 4375 людей. У 1974-му народився Герой України Василь Сліпак – загиблий учасник російсько-української війни, соліст Паризької національної опери (позивний “Міф”). У 1917-му більшовики створили “ВЧК”, яка відповідала за “червоний терор”. У 1912-му учасники Лондонської мирної конференції визнали незалежність Албанії. У 1892-му американські інженери Браун та Стіллман отримали патент на пневматичні автомобільні шини.

Свята та пам’ятні дати 20 грудня

20 грудня в Україні – День вшанування пенсіонерів та ветеранів системи МВС.

У світі – Міжнародний день солідарності людей.

Також сьогодні: День аутсайдерів (або День невдахи – його відзначають щорічно у третю п’ятницю грудня), День потворного різдвяного светра в США (третя п’ятниця грудня), День “Розставте крапки над “і”.

20 грудня в історії

20 грудня 1892 року американські інженери Олександр Браун та Джордж Стіллман отримали патент на пневматичні автомобільні шини. Докладніше.

20 грудня 1912 року учасники Лондонської мирної конференції визнали незалежність Албанії. Докладніше.

20 грудня 1917 року створили “ВЧК” – Всеросійську надзвичайну комісію з боротьби з контрреволюцією та саботажем. Докладніше.

20 грудня 1974 року народився Герой України Василь Сліпак (позивний “Міф”) – соліст Паризької національної опери, який став добровольцем ДУК “Правий сектор” і брав участь у боях російсько-української війни з 2014 по 2016 роки. Докладніше.

20 грудня 1987 року відбулася найбільш смертоносна морська катастрофа мирного часу. 4375 людей загинули внаслідок зіткнення порома “Донья Пас” (“Doña Paz”) із танкером “Вектор”. Вижили лише 26 людей. На початку своєї історії пором належав японській компанії, курсував територіальними водами Японії та за технічними характеристиками міг перевозити 608 пасажирів. Однак на момент аварії на борту було в рази більше людей, значну кількість перевозили нелегально.

Філіппінський оператор пасажирських поромних перевезень “Sulpicio Lines” придбав судно у 1975 році. З цього часу пором здійснював рейси між столицею Філіппін Манілою та портовим містом Таклобан із зупинкою в порту міста Катбалоган. Цим маршрутом “Донья Пас” рухалася двічі на тиждень. Фатальне зіткнення сталося, коли пором проходив по протоці Табла поряд з островом Маріндуке.

Ті, хто вижив, розповідали, що більшість пасажирів на поромі спали. Причиною загибелі такої кількості людей стало те, що під час зіткнення на танкері спалахнуло паливо. Він перевозив 8800 барелів бензину та нафтопродуктів. Зайнялися обидва судна, і навіть плівка на поверхні води навколо палала. Команда порома також не виявила особливого професіоналізму у справі порятунку пасажирів. Не змогли навіть відкрити металеві шафки, де під замком зберігали рятувальні жилети. Люди в паніці стрибали за борт, де або горіли в паливі, або тонули, або могли стати жертвами місцевих акул. Це пекло тривало кілька годин: “Донья Пас” затонув через дві години після зіткнення, а “Вектор” – через чотири.

Небагатьох із тих, хто зміг вижити, підібрав корабель “MV Don Claudio”, який знаходився відносно неподалік місця трагедії. Моряки здалеку помітили вибух та подальшу пожежу та прибули на місце. Проте з води підняли на борт живими лише 26 людей: 24 пасажири порома та двох моряків танкера. З екіпажу порома ніхто не вижив.

Подальше розслідування звинуватило в недбалості команди обох суден. Як з’ясувалося, і на поромі, й на танкері не було навіть навігаційних приладів. “Вектор” не мав ліцензії на морські перевезення – фактично він ходив нелегально. Щодо порома, то він узяв на борт у рази більше пасажирів, ніж це було передбачено ТТХ. Це з’ясували практично одразу. Адже з 26 пасажирів, які вижили, тільки п’ятеро були вказані в офіційному списку (маніфесті), а з 21 тіла, яке ідентифікували на місці катастрофи, в маніфесті був лише один. З появою нових свідчень масштаб трагедії кілька разів переоцінювали. У результаті з’ясувалося, що “зайвими” на борту було понад 2000 пасажирів. Також слідство встановило, що в момент катастрофи на капітанському містку “Донья Пас” був лише один моряк. Інші члени екіпажу відпочивали, пили пиво та дивилися телевізор. Переглядав фільм у своїй каюті й капітан. Ще один штрих до цієї картини: жоден з кораблів не подав сигналу SOS – чи то через несправність радіостанцій, чи то через паніку. Тому на березі про трагедію дізналися через вісім годин після неї, коли врятувати будь-кого вже майже не було надії.

У 2019-му останки “Донья Пас” і “Вектора” на дні океану досліджували вчені експедиції “Petrel”.

20 грудня 1991 року незалежність України визнали Киргизстан та Туркменістан, встановлені дипломатичні відносини з Боснією та Герцеговиною.

20 грудня 1991 року незалежність України визнали Киргизстан та Туркменістан, встановлені дипломатичні відносини з Боснією та Герцеговиною.

Церковне свято 20 грудня

20 грудня – передсвято Різдва Христового. Вшановують пам’ять священномученика Ігнатiя Богоносця. Він народився в Сирії в останні роки життя Христа. Був учнем апостола та євангеліста Йоана Богослова. Також був близький до апостола Петра та супроводжував його в деяких його апостольських подорожах. Згодом Ігнатій став єпископом в Антіохії. Керував церквою тут протягом 40 років. У 107-му році про Ігнатія дізнався імператор Траян. Він викликав єпископа до себе та вимагав від того припинити проповідувати Христа. Старець відмовився. Тоді його в кайданах послали до Риму, де на втіху народу віддали на роздертя звірам у Колізеї. Дорогою до Риму він написав сім послань, які збереглися до наших днів. У своїх посланнях святий Ігнатій описав апостольську епоху, а також попросив християн не намагатися врятувати його від смерті. Ігнатій загинув, а Траян, почувши про мужність святителя, припинив гоніння на християн.

Народні прикмети

Якщо голосно щебечуть синиці – буде холодно.

Якщо на небі сині хмари – буде тепло, а якщо білі – здійметься вітер.

За погодою на 20 грудня визначають, яким буде наступний серпень: якщо в цей день сльота і хуртовина, то в серпні буде холодно й дощитиме, якщо ясно й мороз – серпень буде сонячним і спекотним.

Що не можна робити 20 грудня

Не можна пускати в дім незнайомців.

Не можна важко працювати.

Не бажано давати та брати гроші в борг.