Такой мощный спонсор усилит любую роту — Бутусов об Аристове

Аристов – заместитель председателя Комитета по национальной безопасности и обороне, то есть один из тех, кто отвечает за войну и оборонное планирование… Мобилизуется ли он в пехоту, чтобы на себе проверить, как он готовил эти годы армию к войне? Такой мощный спонсор усилит любую роту.