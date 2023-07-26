Такой мощный спонсор усилит любую роту — Бутусов об Аристове
Аристов – заместитель председателя Комитета по национальной безопасности и обороне, то есть один из тех, кто отвечает за войну и оборонное планирование… Мобилизуется ли он в пехоту, чтобы на себе проверить, как он готовил эти годы армию к войне? Такой мощный спонсор усилит любую роту.
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- • Дата публикации материала: 26 июля 2023 в 11:37;
Корреспондент Юрий Бутусов, главный редактор "Цензор.НЕТ" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аристов – заместитель председателя Комитета по национальной безопасности и обороне, то есть один из тех, кто отвечает за войну и…".