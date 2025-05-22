Бутусов – в харьковской «Хартии», что судьей «МастерШеф» и «Ахиллес»: детали
На этой неделе в украинскую армию мобилизовался военный журналист Юрий Бутусов, кроме этого, присоединиться к ВСУ изъявил желание и 53-летний судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво. Подробности оба рассказали на своих страницах в соцсетях.
В частности, Бутусов теперь служит 13-й бригаде НГУ «Хартия».
«В звании солдат, должность стрелок, сейчас прохожу подготовку. У меня большое количество друзей-военных, которые говорят, что журналистика так же важна как фронт, потому что нужно освещать проблемы армии и государства извне, потому что если изнутри никакой критики не будет, то не будет никаких изменений. И это верно. Так, журналистика, разоблачающая коррупцию и защищающая справедливость и преступления против жизни граждан, остро нужна на войне, и хорошо, что журналисты могут работать. Мои взгляды и принципы ни в чем не изменились», – написал Бутусов.
Он уточнил, что участвовал в боевых действиях, в обороне и в трех штурмовых атаках как журналист, и «видел близко смерть врагов и смерть друзей».
«Некоторые знают, что я принимал участие в некоторых операциях по планированию и применению войск, в принятии значительного количества тактических и оперативных решений, созданы новые воинские части, распространении современного боевого опыта, в создании центра управления БпЛА в рамках ОТГ и ТГР. Для тех, кто знает, что у меня разрыв ахилла, я не могу прыгать, у меня проблемы со зрением, я не могу стрелять из открытого прицела, но все это в ТЦК, я, конечно, не говорил, я здоров, и точка. И в пресс-службе служить не собираюсь, при всем большом к этой службе уважении», — отметил Бутусов.
Тем временем Эктор Хименес-Браво, вероятно, хотел служить в 429-м отдельном полку беспилотных систем «Ахиллес». Однако, как отметил командир Юрий Федоренко, они не могут мобилизовывать иностранцев.
«Хотя с потенциалом Эктора из него бы получился отличный боец! Так что договорились о другой опции сотрудничества – Эктор присоединится к внештатной команде полка «Ахиллес», интегрированной в жизнедеятельность и обеспечение подразделения. Несмотря на все, война не заканчивается и свои навыки нужно совершенствовать, чтобы быть готовым сопротивляться и защищать свое!», — написал Федоренко в комментарии под постом судьи «МШ».
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- Категории: Общество, Фронт, Харьков; Теги: армия, Бутусов, фронт, хартия, Харьковская;
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- • Дата публикации материала: 22 мая 2025 в 13:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На этой неделе в украинскую армию мобилизовался военный журналист Юрий Бутусов, кроме этого, присоединиться к ВСУ изъявил желание и 53-летний судья проекта «МастерШеф». ".