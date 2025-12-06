В День ВСУ одной из бригад присвоили наименование «Харьковская»
6 декабря, в День Вооруженных Сил Украины, президент Владимир Зеленский присвоил 127-й отдельной тяжелой механизированной бригаде ВСУ почетное наименование «Харьковская».
Соответствующий указ опубликовали на сайте главы государства.
В указе говорится, что 127 бригада получила это наименование из-за образцового выполнения возложенных задач во время защите территориальной целостности и независимости Украины.
«Созданная в Харькове наша бригада с первых дней своего существования стояла на определенных рубежах ради обороны города. И сегодня мы бок о бок защищаем Харьков — город-герой, который стал для нас не просто местом службы, а домом, символом устойчивости и несгибаемого характера украинцев», — прокомментировали в бригаде.
Отметим, 127 отдельная тяжелая механизированная бригада ВСУ стала на защиту Украины с первых дней пономасштабного нападения РФ. В 2022 году бойцы бригады участвовали в Харьковском контрнаступлении.
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: 127 бригада, Володимир Зеленський, День ВСУ, Харьковская;
