В День ВСУ одной из бригад присвоили наименование «Харьковская»

Фронт 17:49   06.12.2025
Виктория Яковенко
В День ВСУ одной из бригад присвоили наименование «Харьковская» Фото: 127 отдельная тяжелая механизированная бригада ВСУ

6 декабря, в День Вооруженных Сил Украины, президент Владимир Зеленский присвоил 127-й отдельной тяжелой механизированной бригаде ВСУ почетное наименование «Харьковская».

Соответствующий указ опубликовали на сайте главы государства.

В указе говорится, что 127 бригада получила это наименование из-за образцового выполнения возложенных задач во время защите территориальной целостности и независимости Украины.

«Созданная в Харькове наша бригада с первых дней своего существования стояла на определенных рубежах ради обороны города. И сегодня мы бок о бок защищаем Харьков — город-герой, который стал для нас не просто местом службы, а домом, символом устойчивости и несгибаемого характера украинцев», — прокомментировали в бригаде.

Отметим, 127 отдельная тяжелая механизированная бригада ВСУ стала на защиту Украины с первых дней пономасштабного нападения РФ. В 2022 году бойцы бригады участвовали в Харьковском контрнаступлении.

Читайте также: ISW: СОУ продвинулись в центре Купянска, войска РФ – в направлении Боровой

Автор: Виктория Яковенко
