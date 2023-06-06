Харьковские тероборонцы взяли в плен россиян из ЧВК «Ветеран» (видео)

Бойцы 225-го батальона харьковской 127-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ взяли в плен очередных российских наемников из ЧВК «Ветеран» МО РФ.

Как сообщается в Telegram-канале подразделения, захватчиков взяли в плен 6 июня во время контрнаступательных мероприятий.

На видео можно увидеть восьмерых бойцов «Ветерана».

Видео: 127-я бригада ТрО

Как сообщал ISW, ЧВК «Ветеран» входит в состав ЧВК «Редут» Минобороны России, которая действует на флангах города Бахмут Донецкой области.