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Харьковские тероборонцы взяли в плен россиян из ЧВК «Ветеран» (видео)

Общество 23:57   06.06.2023
Елена Нагорная
Харьковские тероборонцы взяли в плен россиян из ЧВК «Ветеран» (видео)

Бойцы 225-го батальона харьковской 127-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ взяли в плен очередных  российских наемников из ЧВК «Ветеран» МО РФ.

Как сообщается в Telegram-канале подразделения, захватчиков взяли в плен 6 июня во время контрнаступательных мероприятий.

На видео можно увидеть восьмерых бойцов «Ветерана».

Видео: 127-я бригада ТрО

Как сообщал ISW, ЧВК «Ветеран» входит в состав ЧВК «Редут» Минобороны России, которая действует на флангах города Бахмут Донецкой области.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 июня 2023 в 23:57;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы 225-го батальона харьковской 127-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ взяли в плен очередных  российских наемников из ЧВК «Ветеран» МО РФ.".