Харьковские тероборонцы взяли в плен россиян из ЧВК «Ветеран» (видео)
Бойцы 225-го батальона харьковской 127-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ взяли в плен очередных российских наемников из ЧВК «Ветеран» МО РФ.
Как сообщается в Telegram-канале подразделения, захватчиков взяли в плен 6 июня во время контрнаступательных мероприятий.
На видео можно увидеть восьмерых бойцов «Ветерана».
Видео: 127-я бригада ТрО
Как сообщал ISW, ЧВК «Ветеран» входит в состав ЧВК «Редут» Минобороны России, которая действует на флангах города Бахмут Донецкой области.
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2023 в 23:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы 225-го батальона харьковской 127-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ взяли в плен очередных российских наемников из ЧВК «Ветеран» МО РФ.".