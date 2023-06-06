Харківські тероборонівці взяли в полон росіян із ПВК “Ветеран” (відео)

Бійці 225-го батальйону харківської 127-ї бригади Сил територіальної оборони ЗСУ взяли в полон чергових російських найманців із ПВК “Ветеран” МО РФ.

Як повідомляється в Telegram-каналі підрозділу, загарбників взяли в полон 6 червня під час контрнаступних заходів.

На відео можна побачити вісьмох бійців “Ветерана”.

Відео: 127-га бригада ТрО

Як повідомляв ISW, ПВК “Ветеран” входить до складу ПВК “Редут” Міноборони Росії, яка діє на флангах міста Бахмут Донецької області.