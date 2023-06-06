Харківські тероборонівці взяли в полон росіян із ПВК “Ветеран” (відео)
Бійці 225-го батальйону харківської 127-ї бригади Сил територіальної оборони ЗСУ взяли в полон чергових російських найманців із ПВК “Ветеран” МО РФ.
Як повідомляється в Telegram-каналі підрозділу, загарбників взяли в полон 6 червня під час контрнаступних заходів.
На відео можна побачити вісьмох бійців “Ветерана”.
Відео: 127-га бригада ТрО
Як повідомляв ISW, ПВК “Ветеран” входить до складу ПВК “Редут” Міноборони Росії, яка діє на флангах міста Бахмут Донецької області.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2023 в 23:57;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці 225-го батальйону харківської 127-ї бригади Сил територіальної оборони ЗСУ взяли в полон чергових російських найманців із ПВК “Ветеран” МО РФ.".