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Харківські тероборонівці взяли в полон росіян із ПВК “Ветеран” (відео)

Суспільство 23:57   06.06.2023
Олена Нагорна
Харківські тероборонівці взяли в полон росіян із ПВК “Ветеран” (відео)

Бійці 225-го батальйону харківської 127-ї бригади Сил територіальної оборони ЗСУ взяли в полон чергових російських найманців із ПВК “Ветеран” МО РФ.

Як повідомляється в Telegram-каналі підрозділу, загарбників взяли в полон 6 червня під час контрнаступних заходів.

На відео можна побачити вісьмох бійців “Ветерана”.

Відео: 127-га бригада ТрО

Як повідомляв ISW, ПВК “Ветеран” входить до складу ПВК “Редут” Міноборони Росії, яка діє на флангах міста Бахмут Донецької області.

Читайте також: “Нас би посадили” – бійці російської ПВК здалися в полон харківській ТрО

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2023 в 23:57;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці 225-го батальйону харківської 127-ї бригади Сил територіальної оборони ЗСУ взяли в полон чергових російських найманців із ПВК “Ветеран” МО РФ.".