Був принциповим: пішов з життя директор «Ветеранського центру Харкова»
Сьогодні, 9 березня, пішов з життя директор комунального закладу «Ветеранський центр Харкова» Максим Колмиков, повідомляють у пресслужбі міськради.
“Максим Миколайович був не лише керівником, а й людиною, яка добре знала, через що проходять захисники та їхні родини. Саме тому він з великою відданістю працював для ветеранської спільноти Харкова, допомагаючи військовим і їхнім близьким знаходити підтримку, розуміння та необхідну допомогу. Він був щирим, принциповим і небайдужим. Його робота, людяність і повага до побратимів назавжди залишаться в пам’яті тих, хто його знав і працював поруч. Щирі співчуття рідним і близьким! Сили вам пережити цю непоправну втрату”, – йдеться у повідомленні.
В обласній службі зайнятості раніше інформували, що підполковник Максим Колмиков – ветеран ЗСУ, 1978 року народження.
“Має понад 28 років вислуги в армії. За фахом – юрист. Брав безпосередню участь у бойових діях, присвятивши значну частину свого життя служінню державі. У 2023 році був звільнений з військової служби”, – зазначали у службі.
Читайте також: Пошуково-рятувальна операція у Київському районі закінчена, та людей шукають
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ветеран, міськрада, новини Харкова, помер;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Був принциповим: пішов з життя директор «Ветеранського центру Харкова»», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2026 в 12:09;