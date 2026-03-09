Був принциповим: пішов з життя директор «Ветеранського центру Харкова»

Сьогодні, 9 березня, пішов з життя директор комунального закладу «Ветеранський центр Харкова» Максим Колмиков, повідомляють у пресслужбі міськради.

“Максим Миколайович був не лише керівником, а й людиною, яка добре знала, через що проходять захисники та їхні родини. Саме тому він з великою відданістю працював для ветеранської спільноти Харкова, допомагаючи військовим і їхнім близьким знаходити підтримку, розуміння та необхідну допомогу. Він був щирим, принциповим і небайдужим. Його робота, людяність і повага до побратимів назавжди залишаться в пам’яті тих, хто його знав і працював поруч. Щирі співчуття рідним і близьким! Сили вам пережити цю непоправну втрату”, – йдеться у повідомленні.

В обласній службі зайнятості раніше інформували, що підполковник Максим Колмиков – ветеран ЗСУ, 1978 року народження.

“Має понад 28 років вислуги в армії. За фахом – юрист. Брав безпосередню участь у бойових діях, присвятивши значну частину свого життя служінню державі. У 2023 році був звільнений з військової служби”, – зазначали у службі.