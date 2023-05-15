“Нас би посадили” – бійці російської ПВК здалися в полон харківській ТрО
225 батальйон 127 Окремої бригади ТрО ЗСУ взяв полонених у боях під Бахмутом. Обидва воювали в складі ПВК “Ветеран”, при цьому стверджують, що в армії опинилися, отримавши повістки та боячись, що їх “посадили б”.
Відео допиту російських окупантів опублікував у телеграмі начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
“Героїчний 225 батальйон 127 Окремої бригади ТрО ЗСУ, який сьогодні під керівництвом комбата Олега Ширяєва веде боротьбу з окупантом на Бахмутському напрямку, взяли в полон рашиста з новоутвореної так званої ПВК “Ветеран”. Сталося це в ході звільнення території від окупантів”, – підписав відео Мельник.
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Обидва полонені – рядові, один – з Санкт-Петербурга, інший з Чити. Традиційно окупанти стверджують, що самі не знають, де опинилися та що тут роблять. На запитання: “Що ви тут робите, ви ідейні?” – більш балакучий із загарбників, рядовий з Санкт-Петербурга, відповів: “Ні, нас за повісткою, якби не пішли, нас у в’язницю б засадили”.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2023 в 08:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "225 батальйон 127 Окремої бригади ТрО ЗСУ взяв полонених у боях під Бахмутом. Обидва воювали в складі ПВК “Ветеран”, при цьому стверджують, що в армії опинилися, отримавши повістки та боячись, що їх “посадили б”".