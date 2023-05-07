За “азовців” Україна віддала Росії пілотів, які бомбили Харківщину – журналіст

У межах обміну військовополоненими 6 травня Україна повернула 45 військових полків “Азов”. Натомість РФ віддали трьох пілотів, повідомив український військовий журналіст Андрій Цаплієнко. Усі, зокрема, бомбардували Харківську область.

Один із пілотів – підполковник, заступник командира 47-го авіаполку у місті Вороніж Максим Криштоп, який 6 березня 2022 року на літаку Су-34 бомбив телевежу на вулиці Дерев’янка в Харкові. 6 березня 2023 року Дзержинський райсуд звільнив його від відбування покарання у вигляді 12 років позбавлення волі у зв’язку з рішенням про передачу його для обміну як військовополоненого.

“Бомбив Балаклію та Ізюм, тож на його рахунку не одна жертва. Був збитий в перший місяць війни. В березні 2022-го на пресконференції російських пілотів покаявся в злочинах, які скоїла російська авіація і він особисто”, – написав Цаплієнко.

Також, за його словами, РФ віддали заступника командира 14-го авіаполку у місті Курськ Сергія Косика.

“Пілот Су-30СМ. Бомбив Харків та Балаклію. Спілкуючись зі мною влітку 2022-го, засуджував війну, але якось абстрактно. Мовляв, зрозумів, що війна це погано”, – зазначив журналіст.

Третій пілот – майор, командир ланки 159 авіаполку в Карелії Сергій Малов. В інтерв’ю він розповідав, що здійснив 20 вильотів в Україну з аеродрому поблизу Курська в район Конотопа, Волновахи, Ізюма і Краматорська, випустив всього чотири ракети по військових об’єктах і не вбив жодного цивільного.

“Клеїв з себе дурня, стверджуючи, що бомбив лише антени РЛС, здійснивши двадцять бойових вильотів”, – додав Цаплієнко.

Як повідомляв керівник Офісу президента Андрій Єрмак, 6 травня Україна повернула з російського полону 42 захисники та три захисниці “Азовсталі”.