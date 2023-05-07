За “азовців” Україна віддала Росії пілотів, які бомбили Харківщину – журналіст
У межах обміну військовополоненими 6 травня Україна повернула 45 військових полків “Азов”. Натомість РФ віддали трьох пілотів, повідомив український військовий журналіст Андрій Цаплієнко. Усі, зокрема, бомбардували Харківську область.
Один із пілотів – підполковник, заступник командира 47-го авіаполку у місті Вороніж Максим Криштоп, який 6 березня 2022 року на літаку Су-34 бомбив телевежу на вулиці Дерев’янка в Харкові. 6 березня 2023 року Дзержинський райсуд звільнив його від відбування покарання у вигляді 12 років позбавлення волі у зв’язку з рішенням про передачу його для обміну як військовополоненого.
“Бомбив Балаклію та Ізюм, тож на його рахунку не одна жертва. Був збитий в перший місяць війни. В березні 2022-го на пресконференції російських пілотів покаявся в злочинах, які скоїла російська авіація і він особисто”, – написав Цаплієнко.
Також, за його словами, РФ віддали заступника командира 14-го авіаполку у місті Курськ Сергія Косика.
“Пілот Су-30СМ. Бомбив Харків та Балаклію. Спілкуючись зі мною влітку 2022-го, засуджував війну, але якось абстрактно. Мовляв, зрозумів, що війна це погано”, – зазначив журналіст.
Третій пілот – майор, командир ланки 159 авіаполку в Карелії Сергій Малов. В інтерв’ю він розповідав, що здійснив 20 вильотів в Україну з аеродрому поблизу Курська в район Конотопа, Волновахи, Ізюма і Краматорська, випустив всього чотири ракети по військових об’єктах і не вбив жодного цивільного.
“Клеїв з себе дурня, стверджуючи, що бомбив лише антени РЛС, здійснивши двадцять бойових вильотів”, – додав Цаплієнко.
Як повідомляв керівник Офісу президента Андрій Єрмак, 6 травня Україна повернула з російського полону 42 захисники та три захисниці “Азовсталі”.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2023 в 11:29;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У межах обміну військовополоненими 6 травня Україна повернула 45 військових полків “Азов”. Натомість РФ віддали трьох пілотів, повідомив український військовий журналіст Андрій Цаплієнко. Усі, зокрема, бомбардували Харківську область.".