За «азовцев» Украина отдала России пилотов, бомбивших Харьковщину — журналист
В рамках обмена военнопленными 6 мая Украина вернула 45 военных полка «Азов». Взамен РФ отдали троих пилотов, сообщил украинский военный журналист Андрей Цаплиенко. Все, в частности, бомбили Харьковскую область.
Один из пилотов — подполковник, замкомандира 47-го авиаполка в городе Воронеж Максим Криштоп, который 6 марта 2022 года на самолете Су-34 бомбил телебашню на улице Деревянко в Харькове. 6 марта 2023 года Дзержинский райсуд освободил его от отбывания наказания в виде 12 лет лишения свободы в связи с решением о передаче его для обмена как военнопленного.
«Бомбил Балаклею и Изюм, поэтому на его счету не одна жертва. Был сбит в первый месяц войны. В марте 2022-го на пресс-конференции российских пилотов покаялся в преступлениях, которые совершила российская авиация и он лично», — написал Цаплиенко.
Также, по его словам, РФ отдали заместителя командира 14-го авиаполка в городе Курск Сергея Косика.
«Пилот Су-30СМ. Бомбил Харьков и Балаклею. Общаясь со мной летом 2022-го, осуждал войну, но как-то абстрактно. Мол, понял, что война это плохо», — отметил журналист.
Третий пилот — майор, командир звена 159-го авиаполка в Карелии Сергей Малов. В интервью он рассказывал, что совершил 20 вылетов в Украину с аэродрома вблизи Курска в район Конотопа, Волновахи, Изюма и Краматорска, выпустил всего четыре ракеты по военным объектам и не убил ни одного гражданского.
«Клеил из себя дурака, утверждая, что бомбил только антенны РЛС, совершив двадцать боевых вылетов», — добавил Цаплиенко.
Как сообщал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, 6 мая Украина вернула из российского плана 42 защитника и три защитницы «Азовстали».
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- • Дата публикации материала: 7 мая 2023 в 11:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В рамках обмена военнопленными 6 мая Украина вернула 45 военных полка «Азов». Взамен РФ отдали троих пилотов, сообщил украинский военный журналист Андрей Цаплиенко. Все, в частности, бомбили Харьковскую область.".