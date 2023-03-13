Пилот РФ, сбросивший 8 авиабомб на Харьков, не понесет наказание. Его обменяют

Военного РФ, который 6 марта 2022 года на самолете Су-34 бомбардировал телебашню на улице Деревянко в Харькове, Дзержинский райсуд освободил от отбывания наказания в виде 12 лет лишения свободы в связи с решением о передаче его для обмена как военнопленного.

Об этом говорится в постановлении Дзержинского райсуда от 6 марта, обнародованном в Едином реестре судебных решений.

Военного из Красноярского края РФ 2 марта 2023 года Дзержинский райсуд приговорил к 12 годам лишения свободы за «нарушение законов и обычаев войны». До вступления приговора в законную силу фигурант должен был оставаться под стражей в ГУ «Киевский следственный изолятор» как военнопленный.

Видео: СБУ

Следствие установило, что 6 марта 2022 года два российских самолета Су-34, одним из которых руководил обвиняемый, взлетели с военного аэродрома «Балтимор» в городе Воронеж и около 18:00 пересекли государственную границу. В 18:09 обвиняемый сбросил на радиотелевизионную станцию в Харькове 8 авиабомб ФАБ-500 общим тротиловым эквивалентом 2 тонны 400 килограммов. Через минуту самолет был уничтожен военными Нацгвардии, пилот катапультировался и в дальнейшем был задержан украинскими защитниками.

«Согласно письму Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными от 04.03.2023 в отношении пилота принято решение о передаче его для обмена как военнопленного», — говорится в постановлении.

Поэтому суд освободил военного РФ из-под стражи и передал представителям ГУР Минобороны для организации и проведения обмена.