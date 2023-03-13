Пілот, який скинув 8 авіабомб на Харків, не понесе покарання. Його обміняють

Військового РФ, який 6 березня 2022 року на літаку Су-34 бомбардував телевежу на вулиці Дерев’янка в Харкові, Дзержинський райсуд звільнив від відбування покарання у вигляді 12 років позбавлення волі у зв’язку з рішенням про передачу його для обміну як військовополоненого.

Про це йдеться в ухвалі Дзержинського райсуду від 6 березня, оприлюдненій в Єдиному реєстрі судових рішень.

Військового з Красноярського краю РФ 2 березня 2023 року Дзержинський райсуд засудив до 12 років позбавлення волі за “порушення законів та звичаїв війни”. До набрання вироком законної сили фігурант мав залишатися під вартою в ДУ «Київський слідчий ізолятор» як військовополонений.



Відео: СБУ

Слідство встановило, що 6 березня 2022 року два російські літаки Су-34, одним з яких керував обвинувачений, злетіли з військового аеродрому “Балтімор” у місті Воронеж і близько 18:00 перетнули державний кордон. О 18:09 обвинувачений скинув на радіотелевізійну станцію у Харкові 8 авіабомб ФАБ-500 загальним тротиловим еквівалентом 2 тонни 400 кілограмів. За хвилину літак був знищений військовими Нацгвардії, пілот катапультувався та надалі був затриманий українськими захисниками.

“Відповідно до листа Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими від 04.03.2023 стосовно пілота прийнято рішення про передачу його для обміну як військовополоненого”, – йдеться в постанові.

Тому суд звільнив військового РФ з-під варти та передав представникам ГУР Міноборони для організації та проведення обміну.