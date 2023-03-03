Скинув на Харків 8 бомб ФАБ-500: російського льотчика засудили (відео)

Пілот літака Су-34 із РФ, який у березні 2022 року бомбардував Харків, проведе 12 років у в’язниці. Про це повідомили СБУ та Офіс Генпрокурора України.

“Зловмисником є заступник командира військової частини 6-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони західного військового округу зс рф. 6 березня минулого року він на російському бойовому літаку перетнув державний кордон України і здійснив бомбардування радіотелевізійної станції у Харкові. Встановлено, що для проведення повітряної атаки ворог застосував вісім авіаційних бомб ФАБ-500 загальною вагою 2,5 тонни у тротиловому еквіваленті“, – повідомила пресслужба СБУ.

В Офісі Генпрокурора зазначили, що пілота ЗС РФ звинувачували у порушенні законів та звичаїв війни та засудили до 12 років позбавлення волі.

“Також судом задоволено цивільні позови потерпілих – трьох товариств на загальну суму понад 1,1 млн грн”, – доповнили прокурори.

Вони наголосили, що пілот отримав від командування бойовий наказ, в якому були позначені завдання щодо знищення цивільних об’єктів на території Харкова та Харківської області шляхом бомбардування. Йому також дали координати цілі – телевежі в Харкові.

“На території станції та навколо неї не розміщується озброєння, військова техніка, зброя, боєприпаси, а також не дислокуються підрозділи Збройних Сил, інших військових формувань та правоохоронних органів України. Обладнання розміщене на об’єкті не здійснює трансляцію, розповсюдження або передачу інформації між цими підрозділами та для їх потреб”, – наголосили прокурори.

Незважаючи на протиправність наказу, льотчик не відмовився його виконати та скинув на Харів вісім авіабомб ФАБ-500 загальним тротиловим еквівалентом 2 тонни 400 кг.

“За наслідками бомбардування телевізійна башта отримала пошкодження металоконструкції, які значно знизили її несучу спроможність та унеможливили подальшу безпечну експлуатацію. Пошкоджено адміністративну будівлю станції, а також обладнання трьох товариств на загальну суму понад 1,1 млн грн”, – повідомили подробиці в ОГП.

6 березня літак Су-34, на якому переміщувався російський терорист, збили військовослужбовці Нацгвардії України. Пілот катапультувався, але його затримали.