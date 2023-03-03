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Сбросил на Харьков 8 бомб ФАБ-500: российского летчика приговорили (видео)

Общество 10:53   03.03.2023
Оксана Горун
Сбросил на Харьков 8 бомб ФАБ-500: российского летчика приговорили (видео) Фото: Офис Генпрокурора Украины

Пилот самолета Су-34 из РФ, который в марте 2022 года бомбил Харьков, проведет 12 лет в тюрьме. Об этом сообщили СБУ и Офис Генпрокурора Украины.

«Злоумышленником является заместитель командира воинской части 6-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны западного военного округа рф. 6 марта прошлого года он на российском боевом самолете пересек государственную границу Украины и осуществил бомбардировку радиотелевизионной станции в Харькове. Установлено, что для проведения воздушной атаки враг применил восемь авиационных бомб ФАБ-500 общим весом 2,5 тонны в тротиловом эквиваленте», — сообщила пресс-служба СБУ.

В Офисе Генпрокурора отметили, что пилота ВС РФ обвиняли в нарушении законов и обычаев войны и приговорили к 12 годам лишения свободы.

«Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших – трех обществ на общую сумму более 1,1 млн грн», — дополнили прокуроры.

Они подчеркнули, что пилот получил от командования боевой приказ, в котром были обозначены задачи по уничтожению гражданских объектов на территории Харькова и Харьковской области путем бомбардировки. Ему также дали координаты цели — телебашни в Харькове.

Сбитый над Харьковом Су-34 6 марта 2022 2

«На территории станции и вокруг нее не размещаются вооружения, военная техника, оружие, боеприпасы, а также не дислоцируются подразделения Вооруженных Сил, других военных формирований и правоохранительных органов Украины. Оборудование, размещенное на объекте, не осуществляет трансляцию, распространение или передачу информации между этими подразделениями и для их нужд», — акцентировали прокуроры.

Несмотря на противоправность приказала, летчик не отказался его выполнить и скинул на Харьов восемь авиабомб ФАБ-500 общим тротиловым эквивалентом 2 тонны 400 кг.

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«По результатам бомбардировки телевизионная башня получила повреждения металлоконструкции, которые значительно снизили ее несущую способность и сделали невозможной дальнейшую безопасную эксплуатацию. Повреждено административное здание станции, а также оборудование трех обществ на общую сумму более 1,1 млн грн», — сообщили подробности в ОГП.

6 марта самолет Су-34, на котором летал российский террорист, сбили военнослужащие Нацгвардии Украины. Пилот катапультировался, но его задержали.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 марта 2023 в 10:53;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пилот самолета Су-34 из РФ, который в марте 2022 года бомбил Харьков, проведет 12 лет в тюрьме. Об этом сообщили СБУ и Офис Генпрокурора Украины".