«С любовью из России» — пилот из Изюма показал свой дом, где жили оккупанты

Известный пилот-буксировщик на мотодельтаплане Виктор Сидоренко вернулся в свой дом в частном секторе Изюма и заснял то, что осталось от жилья после прихода «русского мира».

Кадры, снятые Сидоренко, опубликовал youtube-канал Pilots Help Ukraine.

«Нам прислали это видео из Изюма, освобожденного летом 2022 года. Один из лучших пилотов-буксировщиков на мотодельтаплане Виктор Сидоренко показывает остатки своего прекрасного дома, разрушенного россиянами.

Виктор – один из пионеров дельтапланеризма в бывшем Советском союзе, член сборной СССР, участник многих международных соревнований. Он поддерживал тесные отношения со многими своими друзьями-пилотами из России, теперь уже бывшими друзьями. Ранее, еще в 2014 году, Виктор общался со своими российскими коллегами по спорту и спрашивал их мнение о вторжении России в Крым и восточные области Украины. Многие из них ответили, что поддерживают «специальную операцию» Путина. Он коротко упоминает об этом в конце видео. Слушайте», — подписали видео авторы канала.

Сам Виктор Сидоренко за кадром комментирует то, что обнаружил у себя дома после российской оккупации Изюма.

«Это центр моего двора. Вот яма, воронка, которая образовалась. Туда метров 15, в глубину метров 5-7, не меньше. Вот дом, который в ту сторону поехал», — рассказывает он, обходя некогда ухоженный двор.

Хозяин отметил: российские военные жили в его доме. Об этом свидетельствуют валяющиеся во дворе вещи, остатки ящиков для БК, коробки от сухпаев.

«Эти скоты тут жили. Понатаскали одеял, этого всего. Меня даже удивляет, зачем оно им надо, неужели им дома хуже жилось, чем они приехали сюда, выгнали людей отсюда, — рассуждает изюмчанин. — Смотрите, что они сделали с домом. Гордо расписались, что «здесь были русские», «Z» понарисовывали. И кругом вот эта подпись «армия России». Вот что она делает, оставляет после себя».

На одной из стен дома виднеется надпись «С любовью из России! Лохи». У входа в руины — расстрелянный холодильник с наклейками, которые Виктор Сидоренко привозил с чемпионатов из разных стран мира.

«Они ненавидели все наше. Посмотрите, сколько пуль в моем холодильнике. Это просто кошмар», — заключил автор видео.