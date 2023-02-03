В Изюме семь подростков решили пошутить с миной «Лепесток»: пятеро в больнице

В городе Изюм Харьковской области 3 февраля семеро подростков пострадали вследствие разрыва мины.

Эту информацию МГ «Объектив» подтвердил спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.

По его словам, компания подростков в возрасте от 14 до 17 лет (три мальчика и четыре девочки) нашла взрывоопасный предмет, предварительно, противопехотную мину ПФМ-1 «Лепесток».

Также по предварительным данным подростки играли с боеприпасом, когда он сдетонировал.

«Шутя с ним произошел взрыв. Семь подростков получили незначительные осколочные ранения, пятеро были госпитализированы в районную больницу. Состояние детей удовлетворительное», — рассказал Василенко.