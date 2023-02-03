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В Изюме семь подростков решили пошутить с миной «Лепесток»: пятеро в больнице

Происшествия 20:49   03.02.2023
Елена Нагорная
В Изюме семь подростков решили пошутить с миной «Лепесток»: пятеро в больнице Фото: Радио Свобода

В городе Изюм Харьковской области 3 февраля семеро подростков пострадали вследствие разрыва мины.

Эту информацию МГ «Объектив» подтвердил спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.

По его словам, компания подростков в возрасте от 14 до 17 лет (три мальчика и четыре девочки) нашла взрывоопасный предмет, предварительно, противопехотную мину ПФМ-1 «Лепесток».

Также по предварительным данным подростки играли с боеприпасом, когда он сдетонировал.

«Шутя с ним произошел взрыв. Семь подростков получили незначительные осколочные ранения, пятеро были госпитализированы в районную больницу. Состояние детей удовлетворительное», — рассказал Василенко.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 февраля 2023 в 20:49;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Изюм Харьковской области 3 февраля семеро подростков пострадали вследствие разрыва мины.".